Say rượu, tài xế lái ô tô đâm vào đoàn tàu cao tốc đang chạy

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc gây sốc này được ghi lại vào ngày 21/8, tại huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc.

Người lái xe Lin Nan sống sót khai với cảnh sát rằng, anh ta đã uống rượu vào đêm hôm trước và thức dậy để ra ngoài mua bữa sáng. Tuy nhiên, anh ta không nhìn thấy đoàn tàu chở 370 hành khách đang chạy dọc qua đường ray ở làng Jiamin.

Camera giám sát ghi lại cảnh Lin lao qua hàng rào màu đỏ và trắng trước khi lao thẳng vào một toa trên chuyến tàu Taroko 401. Xe của Lin bị văng sang một bên đường ray và anh bị thương nhẹ. Lính cứu hỏa từ Sở cứu hỏa huyện Hoa Liên đã đưa nam tài xế đến bệnh viện địa phương.

Tất cả hành khách trên đầu máy đều không bị thương. Chuyến tàu đã bị trì hoãn hơn 120 phút trong khi các hư hoảng được sửa chữa.

Các sĩ quan cho biết, Lin có nồng độ cồn trong máu là 0,3 mg/dL, cao gấp đôi giới hợn cho phép ở Đài Loan. Tài xế này bị giam giữ vì cáo buộc lái xe khi say rượu và khiến người dân gặp nguy hiểm.

...

Chi nhánh Hoa Liên của Cục Cảnh sát Đường sắt cho biết: "Các cảnh sát đã nhận được báo cáo vào lúc 6h46 sáng rằng một chiếc ô tô đã va chạm với một đoàn tàu tại điểm giao nhau ở làng Jiamin, trên Đường vòng phía Bắc của Đường sắt Đài Loan.

Khi đoàn tàu Taroko đi qua làng Jiamin, thị trấn Tân Thành, huyện Hoa Liên, một chiếc ô tô màu trắng bất ngờ băng qua đường ngang rồi đâm trực diện vào đoàn tàu Taroko Ziqiang. Toa thứ 3 bị hư hại, nhưng 370 hành khách trên tàu đều an toàn.

Chúng tôi kêu gọi mọi người không lái xe sau khi uống rượu. Chúng tôi cũng phải nhắc nhở các tài xế phải cẩn thận khi băng qua đường ngang và luôn nhường đường cho tàu hỏa".

Cơ quan Quản lý Đường sắt Đài Loan đã cử một đoàn tàu khác nối với chuyến tàu bị hoãn và tiếp tục đi về phía bắc. Đoàn tàu bị hư hỏng được đưa vào bãi bảo dưỡng để sửa chữa.

Các quan chức hiện đang điều tra vụ việc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn