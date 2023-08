Cụ bà 86 tuổi bị đánh bất tỉnh trên phố, tài xế xe buýt tranh thủ nhảy vào 'hôi' ví tiền

Sự việc xảy ra vào lúc 2h40 ngày 8/8 tại khu phố Adams-Normandie, phía nam thành phố Los Angeles. Đoạn phim từ camera giám sát cho thấy, cụ bà đang nằm bất tỉnh trên vỉa hè trước sự chứng kiến của nhiều người. Đột nhiên tài xế xe buýt từ trên xe bước xuống lấy chiếc ví của bà cụ, sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhiều người có mặt tại đó đã cố gắng truy đuổi nhưng không thể ngăn hắn ta bỏ chạy.

Clip: Cụ bà 86 tuổi bị hành hung bất tỉnh, tài xế xe buýt tranh thủ nhảy vào 'hôi' ví.

Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết, đội tuần tra đã được cử đến hiện trường để xác minh sự việc. Nghi phạm đánh bà đã bị bắt giam.

Theo cảnh sát trưởng, bà cụ bị chấn thương nghiêm trọng sau vụ tấn công, tình trạng nguy kịch. Đội cứu hỏa và nhân viên y tế đã có mặt kịp thời để chăm sóc nạn nhân, đưa bà đến một bệnh viện gần đó. Sau một thời gian cấp cứu, nạn nhân đã tỉnh nhưng không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra cũng như diễn biến vụ hành hung gây nên vết thương ở đầu.

Khi thấy cụ bà đang bất tỉnh, gã tài xế bất lương (người đội mũ) đã tranh thủ lấy ví của nạn nhân.

Chân dung kẻ lấy ví của cụ bà.

Hiện tài xế xe buýt cướp ví của cụ bà vẫn đang lẩn trốn sự truy bắt của các cơ quan chức năng. Theo mô tả, kẻ này ở độ tuổi 40 hoặc 50, có ria mép và râu, mặc áo khoác New York Yankees, đội mũ len sẫm màu, quần sẫm màu và đi giày xám.

Về việc bà cụ bị hành hung đến bất tỉnh, hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về nguyên nhân khiến nghi phạm ra tay tàn nhẫn với người phụ nữ lớn tuổi như vậy.

Tác giả: NHẬT THÙY

Nguồn tin: vtc.vn