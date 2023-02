Say rượu, cô gái bị xâm hại suốt 20 phút trong bãi đỗ xe

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở bãi đậu xe của Trung Tâm Đại Hán Duyệt ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một cô gái trẻ say rượu đến mức thần trí không rõ, nôn liên tục nhưng lại bị hai người đàn ông chở xuống bãi đỗ xe và thay nhau xâm hại.

Trong những hình ảnh, video được đăng tải, hai người đàn ông chở cô gái trẻ say rượu đi vòng quanh trên một chiếc ô tô sang trọng. Đến khi dừng lại, cô gái trẻ xuống xe, liên tục nôn oẹ và nói rằng: "Tôi muốn về nhà", "Nếu không về nhà, tôi sẽ bị mắng chết mất". Thế nhưng do say, cô gái vẫn bị lợi dụng, không thể phản kháng lại được hai người đàn ông có ý đồ xấu.

Cô gái say, nôn mửa bị xâm hại ngay trong hầm đỗ xe.



Khi phát hiện cô gái không có năng lực chống trả, hai người đàn ông đưa cô đến bãi đậu xe của Trung Tâm Đại Hán Duyệt, trong không gian lộn xộn, bẩn thỉu, phớt lờ tiếng van xin, phản đối của cô gái, hai người đàn ông vẫn thay nhau cưỡng bức, xâm hại cô.

...

Sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên mạng, rất nhanh đã thu hút được sự quan tâm, chú ý dư luận. Đa số mọi người đều cảm thấy tội nghiệp cho cô gái, phẫn nộ trước hành vi đồi bại của hai người đàn ông. Đồng thời, cũng vô số ý kiến mong các ban ngành liên quan sẽ vào cuộc, làm rõ ràng mọi chuyện, trả lại công bằng cho cô gái.

"Tôi đã đánh giá thấp sự méo mó của bản chất con người", "Tôi vẫn còn sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này, thực sự quá đau lòng", "Chỉ có thể nói rằng người đưa cô ấy đi uống rượu quá vô trách nhiệm, thấy cô ấy không tỉnh táo thì phải đưa về chứ", cư dân mạng bình luận.

Ngay sau đó có thông tin, hai người đàn ông đã đạt được thoả thuận với cô gái với giá 1.200 nhân dân tệ (khoảng hơn 4,1 triệu đồng). Chưa có thông tin về việc cảnh sát địa phương có điều tra, làm rõ sự việc hay không.



Tác giả: Kiều Dụ (Theo ET)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn