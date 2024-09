Sập cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, khả năng có người gặp nạn

Sáng nay 9-9, một lãnh đạo UBND huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) cho biết khoảng hơn 10 giờ sáng cùng ngày, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bị sập.

Một nhịp cầu Phong Châu bị sập. Ảnh: FB

Theo một số người dân, thời điểm cầu sập, trên cầu có một số phương tiện đang di chuyển. Nhiều phương tiện, người dân ùn ứ hai bên cầu.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch huyện Tam Nông, nhiều khả năng cao người và phương tiện gặp nạn.

VIDEO về vụ sập cầu Phong Châu. Ảnh: FB

Lãnh đạo UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết các lực lượng chức năng đang thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn sau khi cầu Phong Châu bị sập. Cầu Phong Châu nối liền 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao, đây là cầu khung thép, bị sập đứt 2 nhịp ở giữa dòng sông.

Trước đó, các phương tiện ôtô, xe máy vẫn được phép lưu thông qua cầu Phong Châu bình thường. Thời điểm xảy ra sự cố khoảng 10 giờ nên phương tiện lưu thông không nhiều.

Theo lãnh đạo huyện Tam Nông, hiện chưa xác định được thiệt hại về người và tài sản. Do nước chảy xiết, lực lượng chức năng đang có các biện pháp khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn.

Ảnh: OFFB

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động