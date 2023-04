Sập bãi đỗ xe cao tầng khiến 6 người thương vong, ô tô đè chồng chất lên nhau

Công tác cứu hộ đã được triển khai sau khi tầng trên của bãi đỗ xe bị sập vào khoảng 16h15 chiều 18-4 tại Khu Tài chính Hạ Manhattan. Sở cứu hỏa thành phố New York cho biết, nạn nhân tử vong có thể là nhân viên bãi đỗ xe. 4 người được đưa đến bệnh viện, trong khi người thứ năm bị thương từ chối điều trị y tế. Cảnh sát cho biết 6 nhân viên bên trong bãi đỗ xe cao 5 tầng đã được tìm thấy sau khi tòa nhà bị sập. Cấu trúc tòa nhà bị cho là không ổn định. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Cường

Nguồn tin: anninhthudo.vn