Chờ gần 3 năm, hàng trăm cán bộ y tế chưa được trả phụ cấp ưu đãi nghề

Trung tâm Y tế Can Lộc (Hà Tĩnh) - Ảnh: LÊ MINH

Hàng trăm cán bộ, nhân viên chưa được chi trả phụ cấp ưu đãi nghề

Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm Y tế Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa có đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng đề nghị thực hiện chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12-5-2023.

Đơn cho biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống đại dịch COVID-19, họ rất phấn khởi khi Chính phủ ban hành Nghị định 05/2023 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các đơn vị, cơ sở y tế công lập.

Theo quy định tại điều 1, Nghị định 05/2023, mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế trực tiếp làm chuyên môn tại các cơ sở y tế công lập được nâng lên 100%, áp dụng từ ngày 1-1-2022 đến hết ngày 31-12-2023.

Tuy nhiên đến nay nhiều cán bộ, nhân viên của Trung tâm Y tế Can Lộc vẫn chưa nhận được chế độ phụ cấp ưu đãi này trong giai đoạn chống dịch COVID-19 theo quy định nêu trên.

Tại Trung tâm Y tế Can Lộc hiện có 176 cán bộ, nhân viên chưa nhận được chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề với số tiền hơn 10 tỉ đồng. Người được hưởng phụ cấp cao nhất khoảng 100 triệu đồng, người được hưởng ít nhất là vài chục triệu đồng.

Tương tự, theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên có 119 cán bộ, nhân viên chưa được chi trả số tiền hơn 6 tỉ đồng theo Nghị định 05/2023. Trong đó người được hưởng phụ cấp cao nhất hơn 140 triệu đồng, người hưởng thấp nhất trên 20 triệu đồng.

"Một số đơn vị y tế công lập khác trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận đã được thực hiện chi trả chế độ này, trong khi đó chúng tôi vẫn chưa được chi trả, gây thiệt thòi và tâm tư trăn trở đối với đội ngũ y tế cơ sở" - đơn của cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Can Lộc cho biết.

"Cùng là cán bộ, nhân viên y tế cơ sở nhưng những người hưởng lương theo ngân sách thì đã được chi trả tiền phụ cấp bằng nguồn ngân sách nhà nước, còn những người công tác tại đơn vị y tế sự nghiệp có thu thì vẫn chưa được chi trả, điều này gây thiệt thòi cho chúng tôi" - một cán bộ tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên nói.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) - Ảnh: LÊ MINH

Lãnh đạo các trung tâm y tế nói gì?

...

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trường Sinh - Giám đốc Trung tâm Y tế Can Lộc - cho biết vào cuối năm 2024, tại Trung tâm Y tế Can Lộc diễn ra đợt chi trả chế độ phụ cấp theo nghề theo Nghị định 05/2023.

Tuy nhiên theo quy định đợt này chỉ chi trả phụ cấp cho 160 cán bộ, nhân viên hưởng lương theo ngân sách (khối y tế dự phòng và trạm y tế xã) với số tiền 11,5 tỉ đồng; 176 cán bộ, nhân viên còn lại của trung tâm (chủ yếu là cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc cũ) không được chi trả khoản phụ cấp với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

"Sở dĩ có sự việc kể trên bởi theo quy định, cán bộ, nhân viên hưởng lương ngân sách nhà nước (gồm cán bộ nhân viên y tế dự phòng và cán bộ nhân viên trạm y tế cấp xã, phường) thì được chi trả bằng ngân sách. Còn đối với các bộ, nhân viên công tác tại cơ sở y tế công lập tự chủ tài chính thì các đơn vị phải tự cân đối ngân sách để chi trả" - ông Sinh nói.

Theo ông Sinh, tại Trung tâm Y tế Can Lộc nói riêng và các đơn vị y tế khác nói chung hằng năm các chi tiêu phát sinh đều phụ thuộc vào Quỹ phát triển tiền lương của đơn vị. Tuy nhiên trong năm 2022 và 2023 - thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bệnh viện cơ bản cách ly, cán bộ, nhân viên của đơn vị xuống xã phường khám chữa bệnh và chống dịch, người dân đến chữa bệnh.

"Nguồn thu giai đoạn này không đảm bảo nên đơn vị chỉ đủ chi trả lương, chứ không có nguồn dư đưa vào Quỹ phát triển tiền lương để chi trả phụ cấp phát sinh. Hơn nữa theo quy định, với mức phụ cấp 100% theo Nghị định 05/2023-NĐ-CP thì số tiền phát sinh đơn vị chi trả là quá lớn, gây rất nhiều khó khăn cho đơn vị" - ông Sinh nói.

Ông Võ Tá Trung - Phó giám đốc Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên - cũng cho rằng trong năm 2022-2023, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn đến nguồn thu của trung tâm giai đoạn này rất khó khăn, không có nguồn kết dư để đưa vào Quỹ phát triển tiền lương, dẫn đến khi phát sinh phụ cấp ưu đãi đơn vị không có nguồn để chi trả cho cán bộ, nhân viên y tế khối tự chủ tài chính.

Từ những khó khăn xuất phát từ thực tiễn, các lãnh đạo trung tâm y tế kể trên mong muốn cơ quan có thẩm quyền tìm hướng tháo gỡ khó khăn để sớm bố trí nguồn ngân sách chi trả phụ cấp cho cán bộ, nhân viên y tế, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ theo quy định.

Liên quan đến sự việc này, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có báo cáo xử lý nội dung kiến nghị của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Y tế Can Lộc gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh trong ngày 16-1. Sở Y tế Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị tự chủ nhóm 2 (trong đó có Trung tâm Y tế Can Lộc) sử dụng nguồn thu của đơn vị, nguồn cải cách tiền lương, các nguồn quỹ đã trích lập để chi trả chế độ theo Nghị định 05/2023 cho người được hưởng theo quy định, để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và phát sinh đơn khiếu kiện.

Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo bộ phận tiếp dân, xử lý đơn thư phối hợp kiểm tra, soát xét các nội dung liên quan đơn của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế Can Lộc; việc trích lập các quỹ và chi trả chế độ cho cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định giải quyết đơn thư và báo cáo các cấp theo quy định. Tuy nhiên cũng theo Sở Y tế Hà Tĩnh, khó khăn nội tại của các đơn vị tự chủ tài chính là doanh thu chưa ổn định, nguồn thu chủ yếu từ nguồn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Một số chi phí phát sinh trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được thanh, quyết toán kịp thời, dẫn đến khó khăn trong cân đối nguồn kinh phí để chi trả đúng thời gian.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ