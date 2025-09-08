Rác dạt kín bãi biển Hà Tĩnh bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường

Ghi nhận của phóng viên, hiện nay, hàng chục km bãi biển tỉnh Hà Tĩnh đang có nhiều rác gồm cành cây, bao nilon, chai nhựa, vỏ lon bia, xác bèo lục bình...
Tại bãi biển xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, rác thải đang gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân vùng ven biển.
Phần lớn là cành cây, khúc gỗ, tre nứa, bèo lục bình, cùng với bao bì, túi nilông, chai nhựa, thùng xốp....
Theo người dân địa phương, rác thải xuất hiện trên bãi biển xã Đan Hải từ sau các đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5 và bão số 6.
Ông Nguyễn Văn, trú xã Đan Hải cho biết: “Rác thải từ khắp nơi theo dòng nước chảy ra biển. Sau các đợt sóng biển, rác bị mắc lại ở những bãi cát”.
Tương tự, tại bãi biển xã Đồng Tiến, xã Thiên Cầm,... kéo dài hàng chục kilomet phủ kín rác thải, nhiều nơi kết thành từng mảng lớn, dày đặc, khiến vùng biển trở nên nhếch nhác.
Việc rác tấp vào dày đặc không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng ô nhiễm môi trường, cảnh quan bãi biển, mà còn làm ảnh hưởng đến đi lại, tắm biển của người dân.
Hiện, thời tiết nắng nóng, kết hợp với gió biển thổi mạnh càng khiến các loại rác, bốc mùi hôi tanh nồng nặc rất khó chịu, ruồi nhặng bu bám nhếch nhác và làm ảnh hưởng tới cảnh quan, ô nhiễm môi trường khu vực.
Đặc biệt, việc rác chất đống, kết từng lớp kéo dài đã thu hẹp bãi biển, ảnh hưởng, cản trở việc neo đậu tàu thuyền của ngư dân.
