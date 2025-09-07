Hà Tĩnh: Cháy cơ sở Giao hàng nhanh

Sáng 7/9, UBND xã Hương Khê xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra cháy tại cơ sở giao hàng nhanh thuộc TDP 1, xã Hương Khê, Hà Tĩnh.

Rất đông người dân đến giúp đỡ vận chuyển đồ ra ngoài cửa hàng.

Theo đó, khoảng 6h45 sáng nay, người dân phát hiện ngọn lửa bốc phát tại cơ sở giao hàng nhanh ở tại số nhà 226, thuộc TDP 1, xã Hương Khê, Hà Tĩnh.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã kịp thời được khống chế, hạn chế tối đa thiệt hại. Hiện nguyên nhân và mức thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

... Ngọn lửa thiêu rụi nhiều hàng hóa.

Trước đó, khoảng 13h ngày 6/9, xưởng phế liệu của hộ kinh doanh Nguyễn Văn S., thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ cháy.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 5 đã huy động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, nỗ lực dập tắt đám cháy.

