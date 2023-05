Phụ huynh phản đối trường thu tiền xã hội hóa 600 nghìn/học sinh

Theo phản ánh của một số phụ huynh Trường Tiểu học Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), ngày 16/4 vừa qua, nhà trường tổ chức họp phụ huynh và kêu gọi đóng góp xã hội hóa (XHH) 600 nghìn đồng/phụ huynh để thực hiện sửa chữa một số các hạng mục của nhà trường nhằm đạt trường chuẩn Quốc gia.



Trường Tiểu học Hoằng Thanh

...



Theo đó, các hạng mục nhà trường xây dựng, sửa chữa gồm: lan can toàn tầng 2, 3; mái che nhà vệ sinh; biểu bảng 17 phòng chức năng và mái che bán trú. Tổng dự toán trên 600 triệu đồng.



Mặc dù thông báo đây là khoản thu xã hội hóa nhưng nhà trường lại chia đầu người với mức 600 nghìn đồng/học sinh.



Sự việc này gặp sự phản đối của nhiều phụ huynh. Họ cho rằng, đầu năm học, nhà trường đã kêu gọi đóng góp xã hội hóa 200 nghìn đồng/học sinh. Cuối năm lại kêu gọi đóng thêm 600 nghìn đồng là vô lý.



Trước sự phản ứng gay gắt của các phụ huynh, nhà trường lại đề xuất chia làm 2 đợt đóng góp (đợt 1 là cuối kỳ 2 đóng 300 nghìn đồng; đợt 2 là đầu năm học mới 2023-2024 phải hoàn thành nốt số tiền còn lại.



Ngay sau buổi họp phụ huynh, các giáo viên chủ nhiệm đã thông báo trên các nhóm của lớp mình về việc yêu cầu phụ huynh phải nộp số tiền đợt 1 là 300 nghìn đồng.



Mặc dù xã hội hoá là trên tinh thần tự nguyện, nhưng giáo viên liên tục thúc giục trên nhóm đề nghị phụ huynh đóng tiền khiến các phụ huynh bức xúc.



Đặc biệt với các gia đình có từ 2 con đang theo học tại trường, với họ đây là một khoản tiền lớn gây áp lực cho phụ huynh.



Trao đổi về vấn đề này, bà Trần Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Thanh, nguyên nhân học kỳ 2 nhà trường có triển khai thu xã hội hóa là do, sau khi trường làm chuẩn giai đoạn 2, Sở GD&ĐT về thanh kiểm tra để công nhận chuẩn, có mấy hạng mục cần phải thực hiện, dự toán hơn 600 triệu đồng.



Theo bà, nhà trường có tổng số 1.007 học sinh. Khoản thu này mới chỉ thông báo qua cuộc họp phụ huynh, nhà trường chưa trình lên Phòng GD&ĐT và chưa được sự đồng ý nên chưa tổ chức thu.



Về việc này, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, cho biết sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, thanh tra sở đã về làm việc với trường. Do chưa có sự đồng ý của Phòng GD&ĐT nên nhà trường đã dừng huy động và trả lại tiền cho một số phụ huynh đã đóng.





Tác giả: Lương Diễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn