Phó trưởng Công an phường ngã quỵ khi nghe tin m.ấ.t cả mẹ, cả em trai khi đang đi chống lũ

Khi đang cùng đồng đội lao vào tâm lũ, vùng ngập lụt cứu dân, Trung tá Hoàng Mạnh Lâm, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Phúc, TP.Yên Bái bất ngờ nhận được tin dữ, ngôi nhà của anh bị vùi lấp, trong nhà có mẹ và em trai. Khi ấy, khu vực này bị nước chia cắt, cô lập, trong cơn mưa tầm tã, những người hàng xóm đã nỗ lực kiếm tìm hai nạn nhân nhưng vô vọng…

“Trời mưa to quá con ơi, con đi làm cẩn thận nhé!”, 20h ngày 9/9, Trung tá Hoàng Mạnh Lâm, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Phúc nhận được cuộc gọi của mẹ – bà Dương Thị Diệu.

Trước thời điểm cơn bão số 3 đổ bộ, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Công an TP.Yên Bái, Công an phường Nguyễn Phúc tổ chức ứng trực 100% quân số, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, di dời tài sản an toàn cho nhân dân…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, động viên, chia sẻ với thân nhân gia đình bà Dương Thị Diệu và con trai là Hoàng Văn Tám bị thiệt mạng do sạt lở đất (Ảnh: Công an tỉnh Yên Bái).

Nhận được cuộc điện thoại, Trung tá Lâm trấn an mẹ: "Mẹ cứ yên tâm đi, con biết mà!.." lúc đó khoảng 20h ngày 9/9. Nghe xong điện thoại, anh khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, không quên dặn mẹ ở nhà đảm bảo an toàn. Hôm nay, Trung tá Lâm yên tâm hơn vì mẹ anh không phải ở nhà một mình như mọi ngày. Đang trong đợt nghỉ phép nên em trai của anh – anh Hoàng Văn Tám, một cán bộ quân đội đã tranh thủ về thăm nhà. Đau đớn thay, Trung tá Lâm không ngờ rằng đây là lần cuối cùng anh được nghe thấy giọng nói của mẹ!…

Khoảng 24h cùng ngày, Trưởng Công an phường Nguyễn Phúc, Trung tá Lê Chí Thành bất ngờ nhận được điện thoại thông báo, nhà của Trung tá Lâm ở khu Minh Bảo, phường Minh Tân bị sạt lở, toàn bộ căn nhà bị vùi lấp, bên trong có mẹ và em trai anh Lâm… Khi nghe tin dữ ấy, Trưởng Công an phường Lê Chí Thành cảm thấy bủn rủn và đau xót…

Chưa kịp định thần, anh Thành tiếp tục nhận được tin, do nước lên cao, toàn bộ căn nhà của anh đã chìm sâu trong nước. Rất may, vợ và con anh đã kịp thoát được ra bên ngoài nhưng toàn bộ tài sản của gia đình đều chìm trong nước. Cố giữ bình tĩnh, anh Thành tìm cách liên lạc với người đồng đội của mình.

Trung tá Nguyễn Viết Chí, Trưởng Công an phường Minh Tân nơi xảy ra vụ sạt lở cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 21h ngày 9/9, song, lúc này, nước lên quá nhanh, dòng nước chảy xiết nên các lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận, toàn bộ khu vực bị cô lập hoàn toàn bởi dòng nước lũ…

Trong tình huống ấy, Công an phường Minh Tân phải liên hệ với những người hàng xóm của bà Dương Thị Diệu, nhanh chóng tổ chức cứu nạn, cứu hộ trong thời gian sớm nhất. Dưới cơn mưa tầm tã, những người hàng xóm nỗ lực dùng tay, dùng xẻng và dao kiếm tìm trong nước mắt nhưng đến 3h sáng ngày 10/9, cuộc tìm kiếm hai người bị nạn vẫn trong vô vọng…

... Công an Yên Bái giúp người dân trong những ngày mưa lũ. (Ảnh: Công an tỉnh Yên Bái).

Đêm 9/9, đối với Trung tá Hoàng Mạnh Lâm trở thành một ký ức buồn chẳng thể quên. Trong một đêm, anh mất đi người mẹ thân yêu và cậu em trai… Khi nghe tin dữ, Trung tá Lâm ngồi quỵ xuống đất. Anh cầu mong mẹ và em trai mình được bình an. Vào thời điểm này, nước lên rất nhanh, không có phương tiện để đi lại. Sau khi trấn tĩnh, anh gọi điện thoại cho những người hàng xóm nhờ giúp đỡ. "Mẹ cháu và em thường ở trong phòng khách, các bác, các chú đưa mẹ và em cháu ra ngoài với!… – giọng Trung tá Lâm lạc đi khi gọi điện.

Nén đau thương, anh vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, bởi ngoài kia, nước vẫn không ngừng dâng cao, mưa trắng trời, bao người dân vẫn đang từng giờ từng phút cần lực lượng cứu hộ, cứu nạn giúp họ thoát hiểm, giúp cứu tài sản an toàn…

Khoảng 9h ngày 10/9, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an TP.Yên Bái và Công an phường Minh Tân mới có thể tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở và bắt đầu công tác tìm kiếm… Về phần Trung tá Hoàng Mạnh Lâm, đến 11h ngày 10/9, anh mới có thể về được nhà.

Rồi phép màu không xuất hiện, gần 19h, thi thể của mẹ và em trai mới được tìm thấy… Trung tá Lâm đứng lặng vì đau xót. Nỗi đau quá lớn khiến trái tim anh tưởng như vỡ vụn. Nuốt nước mắt, anh tự tay tắm rửa cho mẹ, cho em trai lần cuối rồi nhờ mọi người chuẩn bị hậu sự.

Đám tang bà Dương Thị Diệu và anh Hoàng Văn Tám được tổ chức vội vàng trong điều kiện khó khăn của vùng lũ. Những người đồng đội của Trung tá Lâm, các cán bộ Công an tỉnh Yên Bái nói chung, Công an TP.Yên Bái nói riêng vẫn chưa kịp đến thắp được cho thân nhân người đồng chí, đồng đội của mình một nén nhang bởi lúc này, họ vẫn đang cùng các lực lượng căng mình giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

Bên linh cữu của mẹ và em trai, Trung tá Hoàng Mạnh Lâm dường như đã không còn nước mắt để khóc. Nỗi đau không thể diễn đạt bằng lời …

Vào sáng 12/9, trong chuyến công tác tại Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia buồn sâu sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng, động viên các gia đình cố gắng vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai… Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đến thăm, động viên, chia sẻ với thân nhân bà Dương Thị Diệu và anh Hoàng Văn Tám ở phường Minh Tân, TP.Yên Bái, vừa bị thiệt mạng do sạt lở đất.

Những ngày qua, trong bão lũ, sạt lở đất, cùng với nhiều lực lượng cứu hộ, cứu nạn khác, CBCS Công an đã không quản tính mạng, hiểm nguy, gác lại riêng tư để cứu dân, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong thời bình, máu của đồng đội, những giọt nước mắt của những người chiến sĩ Công an như Trung tá Hoàng Mạnh Lâm vẫn rơi để giữ trọn bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn