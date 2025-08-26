Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra việc khắc phục hậu quả bão số 5 ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Sách, ở thôn Yên Định, xã Lộc Hà. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Sáng 26/8, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đã trực tiếp đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tặng quà, động viên người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão.

Cùng tham gia đoàn có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Tại xã Lộc Hà, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến thăm, động viên gia đình anh Nguyễn Quang Tứ - hộ khó khăn ở thôn Hòa Bình và gia đình bà Trần thị Sách - hộ chính sách ở thôn Yên Định. Đây là hai trong hàng trăm hộ dân ở xã Lộc Hà bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 5. Các gia đình đều bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (thứ 3, từ trái sang) đến thăm, động viên gia đình anh Nguyễn Quang Tứ, ở thôn Hoà Bình, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Tại xã Trường Lưu, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến động viên gia đình anh Nguyễn Quang Trung ở thôn Đất Đỏ và cô trò Trường Mầm non Nga Lộc. Gia đình anh Trung là gia đình thuộc hộ nghèo, vừa được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở, tuy nhiên, bão số 5 đã khiến căn nhà bị hư hỏng nặng.

Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ trước những thiệt hại của bà con nhân dân do cơn bão số 5, đồng thời động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương tập trung tối đa nhân lực, vật lực hỗ trợ các gia đình, đặc biệt là các gia đình hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách sớm sửa chữa lại nhà ở, ưu tiên khắc phục thiệt hại tại các cơ sở giáo dục, y tế, để sớm tổ chức lại các hoạt động dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ổn định đời sống.

Theo thống kê sơ bộ bước đầu, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn Hà Tĩnh có 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng.

Bão cũng khiến gần 21.000ha lúa Hè Thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, ngã đổ, 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại.../.

Tác giả: Hoàng Ngà

Nguồn tin: vietnamplus.vn