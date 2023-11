Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự ngày hội đại đoàn kết tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi người dân thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ảnh: Bùi Mai

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay của địa phương. Cấp ủy, Ban công tác mặt trận thôn đã tập trung phát triển kinh tế, xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh ở khu dân cư.

Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn cán bộ, Nhân dân thôn Hạ Triều nói riêng và xã Khánh Vĩnh Yên nói chung tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tập trung phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết thôn Hạ Triều. Ảnh: Bùi Mai



Những năm qua Ban công tác mặt trận thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc đã phối hợp với Ban chỉ huy thôn, các tổ liên gia và các chi hội thành viên vận động Nhân dân thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thôn Hạ Triều chú trọng. Nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào toàn dân xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu không có tội phạm và tệ nạn xã hội; việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã đi vào nề nếp.

Đến nay, thu nhập bình quân theo đầu người tại thôn Hạ Triều đạt 58 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo trong thôn còn 3 hộ, hộ cận nghèo còn 8 hộ, trong khi hộ giàu, hộ khá tăng 15% so với 2022.

Được sự hỗ trợ của các cấp và các nhà hảo tâm trong năm 2023, thôn đã xây dựng được 3 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền là 240 triệu đồng và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cụ cao tuổi trong thôn nhân ngày lễ, tết với tổng số tiền là 10 triệu đồng. Ngoài ra, con em đang làm ăn, sinh sống, công tác xa quê đã hướng về cội nguồn, tự nguyện đóng góp được 25 triệu đồng để ủng hộ các phong trào trong thôn...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Bùi Mai



Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao tặng 10 nhà đại đoàn kết cho người dân xã Khánh Vĩnh Yên; tặng quà cho các hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao tặng xã Khánh Vĩnh Yên 10 căn nhà đại đoàn kết. Ảnh: Bùi Mai



Cũng trong sáng 11/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dự lễ khánh thành Trường Mầm non Kim Song Trường ở xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc. Trường Mầm non Kim Song Trường với quy mô nhà học 2 tầng, 6 phòng, diện tích sàn 1.051,8m2 có kinh phí 5 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào ngày 3/6/2023 từ nguồn tài trợ chính là Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam).

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Báo PLVN