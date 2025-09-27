Phó hiệu trưởng không cho đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện?

Hơn một giờ sau khi xuất hiện triệu chứng ngộ độc, hàng chục học sinh ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy mới được cho đi bệnh viện - Ảnh: QUỐC NAM

Liên quan vụ hơn 40 học sinh nhập viện vì ngộ độc tại Quảng Trị, trên mạng xã hội tại địa phương lan truyền một đoạn ghi âm, kèm clip có lời được cho là của bà Đỗ Thị Hồng Huế, phó hiệu trưởng nhà trường, kiên quyết không cho đưa những học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc đi bệnh viện cấp cứu.

Đoạn ghi âm kèm clip dài 44 giây, quay trong phòng y tế của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy và có sự hiện diện của ông Đỗ Văn Mỹ - hiệu trưởng, bà Huế, nhân viên y tế học đường, một giáo viên chủ nhiệm cùng khoảng hơn mười học sinh có triệu chứng ngộ độc.

"Em khẳng định 100% các em không bị sao cả"

Theo đoạn ghi âm, kèm clip, người được cho là bà Huế chỉ đạo đích danh cô Trương Thị Q. (nhân viên y tế học đường của trường) cho học sinh nào uống thuốc gì là phải có sự chứng giám của hiệu trưởng, hiệu phó.

Cô Q. trả lời là phải xử lý trước đã thì hiệu phó nói xử lý nhưng phải có lãnh đạo.

Sau đề nghị của nhân viên y tế học đường (với hiệu trưởng và hiệu phó) về việc cho học sinh đi bệnh viện, bà Huế nói: "Anh để nguyên tại chỗ. Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Không đưa đi viện. Mình hiệu trưởng hiệu phó mình phải xử lý công việc. Các em bình thường. Để đó. Không có vấn đề chi hết".

Liên quan vụ việc, cô Q. xác nhận diễn biến vụ việc đúng như trong đoạn clip và ghi âm. Theo cô Q., từ khoảng 7h15 các học sinh bắt đầu có triệu chứng nôn ói, đau bụng nên được đưa vào phòng y tế sơ cứu.

Bánh tày, loại bánh bằng gạo nếp gói lá chuối, được nhà trường cho học sinh ăn sáng trước khi có các triệu chứng ngộ độc - Ảnh: QUỐC NAM



Đến khoảng 7h30, số học sinh có triệu chứng lên đến hàng chục em nên cô Q. đề nghị với bà Huế và ông Đỗ Văn Mỹ cho các em đi bệnh viện.

"Vì khi đó số lượng học sinh có triệu chứng đã rất nhiều, một số em có biểu hiện nghiêm trọng nên tôi đề nghị hiệu phó liên hệ phụ huynh đưa học sinh đi bệnh viện. Tuy nhiên bà Huế ngăn cản và yêu cầu để học sinh lại đó", cô Q. nói.

Cũng theo cô Q., phải đến 8h30, tức sau hơn một giờ khi phụ huynh nghe tin con bị ngộ độc kéo đến phòng y tế rất đông và gây áp lực, hiệu phó mới cho học sinh đi bệnh viện.

"Thời điểm phó hiệu trưởng chỉ đạo không đưa học sinh đi viện, cả hiệu trưởng cũng chứng kiến cùng một giáo viên chủ nhiệm lớp 5", cô Q. nói thêm.

Triệu chứng trở nên nguy hiểm nếu không đưa đến bệnh viện

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Ngô Đức Vận - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy - xác nhận có tổng cộng 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy được đưa đến viện cấp cứu với các triệu chứng nôn ói, đi ngoài, đau bụng. Dù chưa nặng nhưng cũng có ảnh hưởng đến chỉ số sinh tồn.

"Đây đều là những triệu chứng của viêm dạ dày ruột nghi do ngộ độc, nên chúng tôi đã cho truyền dịch và dùng kháng sinh. Đến sáng nay các cháu đã tạm ổn", ông Vận cho hay.

Cũng theo ông Vận, với triệu chứng này nếu không xử lý và không dùng thuốc kịp thời có thể khiến tình trạng ngộ độc nghiêm trọng thêm.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân - cho biết đã tiếp nhận đoạn ghi âm và đã chuyển cho phía công an điều tra, xử lý vụ việc.

"Tất cả sẽ rõ ràng. Ai sai phải chịu trách nhiệm. Không có chuyện bao che sai phạm", ông Dương khẳng định.

Trả lời Tuổi Trẻ Online về việc không cho học sinh đi bệnh viện, bà Huế liên tục phủ nhận và khẳng định rằng chính mình đã chủ động gọi cho hiệu trưởng đề nghị đưa các em học sinh đi bệnh viện ngay khi phát hiện ra việc ngộ độc. Sau đó bà nói đang không khỏe nên từ chối nói thêm.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 8h ngày 26-9, sau bữa ăn sáng, hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi ngoài... Sau đó trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy điều trị.

