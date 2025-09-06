Bé 8 tháng tuổi nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin. Ảnh: BVCC



Theo gia đình cháu bé cho biết, bé bị táo bón 3 ngày trước khi nhập viện. Bố của bé khi cho uống men tiêu hóa đã lấy nhầm lọ thuốc nhỏ mũi naphazolin. Lượng naphzolin đã cho bé uống khoảng 4mg.

Sau khi uống, bé bị li bì, kém tỉnh táo, chân tay lạnh, tái, thở nấc. Khoảng 5 tiếng sau khi uống, gia đình đưa bé đến Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

Tại bệnh viện, bé được chẩn đoán ngộ độc naphazolin. Các bác sĩ chỉ định điều trị theo hướng hỗ trợ hô hấp, cho thở oxy mask 5lit/phút, truyền dịch, ủ ấm.

Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

