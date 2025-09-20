Sản phụ cùng thai nhi tử vong tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên chưa rõ nguyên nhân

Ngày 20-9, nguồn tin cho biết vừa xảy ra vụ việc mẹ con một sản phụ tử vong trong quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Sản phụ và thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, người nhà báo chiều 16-9, sản phụ L.T.A.N. (SN 1986, ngụ xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) đau bụng nên được đưa vào Bệnh viện Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Đến ngày 17-9, bệnh nhân bắt đầu chuyển dạ.

Khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, bệnh nhân đột ngột khó thở, tím tái, lơ mơ, không tiếp xúc, mạch nhanh nhỏ khó bắt, ối vỡ trắng đục…

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị với chẩn đoán: Thuyên tắc ối/con lần 3 thai 40 tuần 1 ngày chuyển dạ.

Tại đây, các bác sĩ đã tiếp tục cấp cứu sản phụ N.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng sản phụ N. và thai nhi đã tử vong. Sau đó, người nhà đã đưa 2 mẹ con về nhà lo hậu sự.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về trường hợp bệnh nhân tử vong do ngưng hô hấp tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân/theo dõi thuyên tắc ối/rối loạn đông máu nặng/toan chuyển hóa nặng…

