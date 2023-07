Phát hiện thi thể nữ nhân viên chuyển phát nhanh, nghi bị sát hại

Chiều 23-7, lãnh đạo thị trấn Thanh Miện (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn khu dân cư Phượng Hoàng Hạ vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ, nghi bị sát hại.

Chiếc xe của nạn nhân tại hiện trường (Ảnh facebook).



Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 23-7, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ tại cánh đồng Cầu, thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Miện cùng các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an xác định nạn nhân là chị B.T.T.H. (SN 1994, trú tại ở thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), là nhân viên công ty chuyển phát nhanh. Chị H. đã có gia đình và 2 con nhỏ.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho hay quá trình điều tra, lượng lượng công an xác định nghi vấn chị H. bị sát hại tại cánh đồng Cầu.

Chiều 23-7, lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Miện cho biết lực lượng công an đã bắt được đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc trên và đang lấy lời khai.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động