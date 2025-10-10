Phát hiện t.h.i t.h.ể người phụ nữ trong khu vực đập Cây Trồi

Ngày 10/10, thông tin từ UBND xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một phụ nữ trong khu vực đập Cây Trồi.

Trước đó, vào khoảng 18h20’ ngày 9/10, trong lúc đi đánh cá, người dân phát hiện thi thể người nữ tại khu vực đập Cây Trồi nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an xã Phúc Trạch đã phối hợp chính quyền địa phương tiến hành xác minh, làm rõ.

Gia đình đang tổ chức mai táng cho chị N.

Qua đó xác định, nạn nhân xấu số là chị L.T.N. (SN 1992, trú tại thôn La Khê, xã Hương Trạch, nay là xã Phúc Trạch).

Được biết, chị N. bị ung thư thận giai đoạn cuối và đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, mất liên lạc từ trưa 9/10.

Hiện, thi thể chị N. đã được chính quyền địa phương phối hợp gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn