Phát hiện t.h.i t.h.ể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Thi thể người đàn ông được người dân phát hiện vào lúc 6 giờ sáng nay (16/10), tại khu vực bờ biển thôn Liêm Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị. Nhận diện người này khoảng 30 tuổi, cao từ khoảng 1,6m, mang áo phông trắng sữa đục, quần màu xám, không có giấy tờ tùy thân trong người.

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hiện trường xử lý vụ việc, tiến hành xác minh danh tính và thân nhân của thi thể.

Người dân phát hiện thi thể 1 người đàn ông trôi dạt vào bờ biển

Cơ quan chức năng xác định thi thể này là anh Trần Tiến Mạnh, 35 tuổi, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, 12/10, Công an xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh phát thông báo tìm kiếm anh Mạnh, bỏ nhà đi vào lúc 4 giờ ngày 3/10/2025.

Người thân cũng xác định thi thể này là anh Trần Tiến Mạnh và đang trên đường từ xã Đức Thọ vào xã Sen Ngư để hoàn thành các thủ tục, đưa anh Mạnh về lo hậu sự.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

