Phát hiện nhóm 5 cô gái trẻ có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng ma tuý

Trước đó, vào hồi 9h45 ngày 9/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Công an thành phố Ninh Bình do Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý chủ trì phối hợp với Công an phường Ninh Khánh đã phát hiện, bắt quả tang Hồ Trần Trúc Ngân (sinh năm 1999, có hộ khẩu thường trú tại xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hiện cư trú tại số nhà 52, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh) có hành vi tàng trữ trái phép 1,31 gram ma tuý ketamine màu trắng tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình.

Nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Thành phố Ninh Bình.



Tiến hành khám xét nơi ở của Ngân, phát hiện trên tầng 6 có 4 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý gồm Nguyễn Thị Lài (sinh năm 2002, thường trú tại Kiên Giang), Phạm Thị Mỹ Trâm (sinh năm 2002, thường trú tại Sóc Trăng); Nguyễn Thị Hồng Văn, sinh năm 2001, thường trú tại Đồng Tháp); Võ Thị Lệ Thương (sinh năm 1994, thường trú tại Đồng Tháp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,07 gram ma tuý dạng ketamine và 0,11 gram ma tuý dạng kẹo cùng nhiều đồ dùng, dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép ma tuý.

Tại Cơ quan Công an, cả 5 đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý các đối tượng theo quy định

