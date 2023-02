Khởi tố 'con nghiện' tội tàng trữ, sử dụng ma tuý

Ngày 10/2, nguồn tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Danh Ca (33 tuổi, trú tại thôn Phúc Bằng, xã Sơn Bằng, Hương Sơn) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, nằm trong kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Hương Sơn, Đội kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Sơn Trung, Công an xã Sơn Trường tiến hành kiểm tra, tuần tra trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Danh Ca bị bắt giữ khi đang tàng trữ trái phép chất ma tuý.



Vào khoảng 12h30 ngày 5/2, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Danh Ca đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý tại trục đường QL8A (đoạn thôn Trung Thịnh, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 58 viên hồng phiến với khối lượng 5,6040 gam cùng một số tang vật có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Danh Ca là người nghiện, tất cả số ma túy trên được đối tượng mua về để sử dụng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

