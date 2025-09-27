Phát hiện, bắt quả tang 7 người tổ chức khai thác vàng trái phép

Ngày 27/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, một nhóm 7 đối tượng tổ chức khai thác khoáng sản (vàng) trái phép trong núi vừa bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Trà Liên, TP Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang.

Trước đó, vào hồi 15h ngày 25/9, Tổ công tác thuộc Đội 3 – Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Trà Liên, TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực đồi núi cuối dốc chữ A, thôn Tăk Ngưi, xã Trà Liên.

Nhóm đối tượng tổ chức khai thác khoáng sản (vàng) trái phép.







Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng hoạt động khai thác khoáng sản (vàng) trái phép gồm: Nguyễn Thành Tín (SN 1993), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1982), Lê Văn Cảnh (SN 1984, cùng trú xã Phú Ninh); Trần Quốc Cấm (SN 2002, trú xã Trà Giác); Nguyễn Quốc Triều (SN 1983, trú xã Đức Phú); Lê Văn Diễm (SN 2008) và Đinh Kỹ Lưỡng (SN 2010, cùng trú xã Trà Giáp, thành phố Đà Nẵng).

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ nhiều máy móc, công cụ để hoạt động khai thác vàng, gồm: 1 máy nổ, 1 máy tời, 1 máy nghiền, 3 xẻng, 1 xe rùa và khoảng 10 kg đất nghi có chứa quặng vàng.

Tổ công tác đã mời các đối tượng về Công an xã Phú Ninh để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

