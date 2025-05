Phát hiện 4 người Việt Nam t-ử v-o-n-g trong căn phòng trọ đóng kín ở Đài Loan (Trung Quốc), tất cả đều có dấu hiệu chung

Vào ngày 3/5, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa thành phố Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhận được tin báo về một vụ việc nghiêm trọng tại quận Dương Mai. Tại hiện trường, 4 người Việt Nam, gồm 2 nam và 2 nữ, đã được phát hiện tử vong. Hai trong số các nạn nhân đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm họ Nguyễn (nam, 23 tuổi), Trần (nam, 27 tuổi), Nguyễn (nữ, 24 tuổi) và Phan (nữ, 20 tuổi). Trong đó, hai người đàn ông và người phụ nữ họ Nguyễn là lao động tại Đài Loan, còn người phụ nữ họ Phan là du học sinh.

Một nhóm bạn của 4 nạn nhân đã không thể liên lạc với họ trong khoảng 2-3 ngày. Lo lắng, họ đã đến căn nhà thuê để kiểm tra và phát hiện cả 4 người đều nằm bất động bên trong. Ngay lập tức, họ đã báo cho cơ quan chức năng.

Hình ảnh trong căn phòng trọ do cảnh sát cung cấp



Khi lực lượng chức năng đến nơi, nạn nhân Nguyễn nằm trên sàn nhà, nạn nhân Phan nằm trong một phòng ngủ, trong khi hai nạn nhân còn lại nằm trong một phòng ngủ khác. Tất cả đều có dấu hiệu tím tái, sùi bọt mép. Điều đáng chú ý là bình nóng lạnh trong nhà vệ sinh vẫn đang hoạt động, nước nóng vẫn chảy ra từ phòng tắm và chưa được khóa. Nhiệt độ trong nhà hơi cao, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, bình nước nóng lắp ngoài ban công không có hệ thống thoát khí cưỡng bức nên không thể tản nhiệt.

Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Không có dấu hiệu của sự xô xát hay vật lộn. Trên thi thể các nạn nhân không có vết thương nào rõ ràng, cửa khóa không bị phá, và không có tài sản nào bị mất. Do đó, cảnh sát loại trừ khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài. Kết luận ban đầu cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngộ độc khí CO. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và đã được thông báo đến Văn phòng đại diện Việt Nam tại Đài Loan.

Các công tố viên và cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi vào chiều ngày 4/5 để kiểm tra nguyên nhân tử vong của 4 người. Bác sĩ pháp y ban đầu kết luận rằng họ chết vì ngộ độc khí carbon monoxide và ngạt thở. Theo camera giám sát, không có hình ảnh nào ghi lại cảnh 4 người ra vào ngôi nhà kể từ ngày 30/4 và cảnh sát bước đầu xác định rằng họ đã qua đời trước đó hơn 3 ngày.

Người thân và bạn bè của 4 người đã đến hiện trường và kết nối với người thân ở Việt Nam để thông báo tin buồn. Thi thể của 4 người đã được bàn giao cho người thân và bạn bè ở Đài Loan để lo hậu sự.

Nguồn: Yahoo Taiwan, ETtoday, China Times

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn