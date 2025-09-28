Phát hiện 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Chỉ trong 3 ngày (từ 23 đến 25/9), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra Công ty TNHH C.M.T. (xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng). Qua kiểm tra, bước đầu Công ty không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hơn 4.000 chiếc bánh trung thu, chưa cung cấp hồ sơ tự công bố sản phẩm, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; đồng thời phát hiện đơn vị này đang kinh doanh hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm tra cơ sở sản xuất bánh M.H. (xã Thăng Điền), qua kiểm tra phát hiện gần 500 bánh trung thu thập cẩm chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Hiện trường một cơ sở vi phạm

Đến ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cơ sở bánh H.S. (xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng), phát hiện gần 5.000 bánh trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; đồng thời phát hiện cơ sở có vi phạm trong xử lý nước thải.

...

Sau đó, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra Công ty TNHH SX-TM-DV K.A.P. (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng). Qua kiểm tra phát hiện công ty này sản xuất và kinh doanh gần 500 bánh trung thu thập cẩm nhưng chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Cơ quan Công an lập biên bản, xử lý các cơ sở vi phạm.

Như vậy chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 chiếc bánh trung thu vi phạm cùng hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn sử dụng, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững sự minh bạch và lành mạnh của thị trường dịp Tết Trung thu.

Qua đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân hãy lựa chọn sản phẩm bánh Trung thu tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng; tuyệt đối không mua hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường. Đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp tục đồng hành, kịp thời cung cấp thông tin về các dấu hiệu vi phạm cho lực lượng chức năng, để cùng nhau xây dựng một mùa Trung thu an toàn – đoàn viên – trọn vẹn.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo VOV