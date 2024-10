Phát hiện 3 đối tượng truy nã nguy hiểm từ phía Campuchia bàn giao

Ngày 26-10, tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Đồn Biên Phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn Công an Mộc Bài, tiếp nhận 26 công dân Việt Nam được các lực lượng chức năng Campuchia bàn giao, trong đó có 3 đối tượng truy nã của Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Dương và Ninh Bình.

Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 26 người từ lực lượng chức năng Campuchia



Cụ thể, trong 26 công dân được phía Campuchia bàn giao đợt này có 11 người được lực lượng chức năng Campuchia giải cứu theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam; 9 người bị tạm giữ do vi phạm pháp luật Campuchia (xuất nhập cảnh trái phép và lao động trái phép); 4 phụ nữ bị tạm giữ liên quan trong vụ án "Tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Campuchia mang thai hộ và đẻ thuê" được Cảnh sát Campuchia phát hiện tại tỉnh Kandal và 2 người bị tạm giữ liên quan tội phạm về ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nhi

... Và đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đang bị truy nã

Những công dân này có độ tuổi khá trẻ, 1 số người không có giấy tờ tùy thân và đến từ 18 tỉnh, thành trên cả nước.

Điều đáng nói, qua rà soát, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một số đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Công an Tây Ninh đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi quê Hưng Yên) cho Công an tỉnh Hưng Yên xử lý vì bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc; bàn giao đối tượng Nguyễn Hoàng Nhi (34 tuổi ngụ tỉnh Tây Ninh) cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra về tội cướp tài sản và bàn giao đối tượng truy nã Bùi Ngọc Thành (15 tuổi, quê Ninh Bình) cho Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình điều tra về tội cướp giật tài sản.

Thông qua các trường hợp bàn giao từ phía lực lượng chức năng Campuchia, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân Việt Nam cần tỉnh táo, sáng suốt tránh bị lôi kéo từ các cá nhân, tổ chức hoạt động lừa đảo, dụ dỗ với chiêu bài "tìm việc làm trên mạng", "việc nhẹ, lương cao" xuất cảnh trái phép sang làm việc tại các "trung tâm lừa đảo trực tuyến", "casino trá hình" tại Campuchia.

Tác giả: Sỹ Hưng - T. Nhung

Nguồn tin: Báo Người Lao Động