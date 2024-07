Lên mạng dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” để bán người sang Campuchia

Ngày 23/7, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Lưu Trường An (SN 2002, nơi thường trú thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Sáng (SN 1979, nơi thường trú thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi mua bán người.

Trước đó, đầu tháng 12/2023, Lưu Trường An bàn bạc với Nguyễn Thanh Sáng lên mạng xã hội Facebook đăng thông tin tuyển người sang Campuchia để làm việc. Sau đó, Sáng và An đã nhắn tin trao đổi với các đối tượng Việt đang làm việc ở Campuchia để thỏa thuận về tiền công đưa người sang Campuchia với mức giá 500 USD/1 người đưa được sang Campuchia.

Hai đối tượng An và Sáng.

Lưu Trường An lập các tài khoản Facebook để đăng thông tin tuyển người lao động lên các hội nhóm. Đến cuối tháng 12/2023, anh Nguyễn Văn Quân quê ở Bắc Giang nhìn thấy bài đăng của An nên đã chủ động nhắn tin cho An thì được đối tượng tư vấn, hướng dẫn, nói dối sang Campuchia chỉ làm công việc trên máy tính, tạo các tài khoản Facebook đóng giả làm con gái để nói chuyện, làm quen, dụ dỗ những người đàn ông Việt Nam, với mức lương được trả là 25 triệu/1 tháng.

Thấy vậy, anh Quân đồng ý sang Campuchia để làm việc theo lời tư vấn của An. Sau đó, Sáng liên hệ với đối tượng ở bên Campuchia và đưa anh Quân vào TP Hồ Chí Minh. Sau đó, các đối tượng đã đón anh Quân sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Đặt chân lên đất Campuchia, các đối tượng đưa Quân vào công ty do người Trung Quốc làm chủ và làm công việc sử dụng máy tính để gọi điện cho những khách hàng là người Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Đến cuối tháng 1/2024, do Quân không làm được công việc nên đã bị các đối tượng quản lý ở công ty đánh đập và bắt người nhà phải chuyển tiền mới thả cho Quân về Việt Nam. Sau đó, gia đình Quân đã phải chuyển tổng số tiền 176.000.000 đồng cho các đối tượng nơi Quân đang làm việc và lúc này Quân mới được thả về Việt Nam.



