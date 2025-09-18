Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Chủ tịch Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu nhận nhiệm vụ chiều 17-9 - Ảnh: CTV

Tại kỳ họp thứ 33, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII diễn ra chiều 17-9 đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy - được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoài Anh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định đây là nhiệm vụ rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm cao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực hết mình để xây dựng tập thể UBND tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, dân chủ, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước UBND các xã, phường.

Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ; của Tỉnh ủy Thanh Hóa triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. Chú trọng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Phong - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa - Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Hoài Anh khẳng định trước mắt tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ công chức, xác định các giải pháp trọng tâm ba cuối tháng năm 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch năm 2025.

Đồng thời, trong thời gian tới sẽ tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp, hiện tại, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Trên cương vị mới, với tình cảm của mình, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp của HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó có sự đồng lòng, chung sức của các ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các sở, ngành, các xã phường trong tỉnh nhằm nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong những năm tới.

Trước đó, sáng 17-9, phát biểu tại lễ nhận nhiệm vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh khẳng định bản thân sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn gương mẫu, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, quyết tâm xây dựng và nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa xây dựng địa phương ngày càng phát triển. "Trên cương vị mới, với tình cảm của mình, tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng sức, đồng lòng của các thành viên trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các thế hệ lãnh đạo, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh, hiện đại" - tân Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chia sẻ.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ