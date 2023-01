Phản xạ cực nhanh, nữ phóng viên thoát cú đớp của cá sấu

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, Zarisha Bradley, nữ phóng viên của 9 News ở thành phố Darwin thuộc bang Northern Territory, Australia đang chụp ảnh cùng một con cá sấu nằm dưới đầm lầy.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, con cá sấu bất ngờ lao lên khỏi mặt nước, há to miệng định đớp lấy cô. Nhờ có rào chắn, Zarisha đã kịp thời phản ứng và may mắn thoát được đòn tấn công của con cá sấu hung dữ.

Nữ phóng viên cho biết: "Con cá sấu nhắm tôi cho bữa tối và tôi chưa bao giờ chạy nhanh như vậy trong đời. Dù rất đáng sợ nhưng nó vẫn là con cá sấu đặc biệt nhất mà tôi từng gặp ở Northern Territory", Zarisha nói.

Cá sấu nước mặn là loài bò sát lớn nhất còn sống trên thế giới. Con đực dài trung bình 5 mét và nặng khoảng 500 kg. Chúng có thể trải qua nhiều ngày hoặc nhiều tuần trôi dạt trên biển và dọc sông để săn mồi dọc lộ trình.

Cá sấu nước mặn nổi tiếng hung dữ và có tính chiếm hữu lãnh thổ cao hơn cá sấu nước ngọt. Chúng thường lao tới cắn khi cảm thấy lãnh thổ bị đe dọa hoặc phát hiện con mồi.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn