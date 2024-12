Phân định trách nhiệm vụ b.é g.á.i ở trong nhà bị ô tô t.ô.n.g c.h.ế.t

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại vụ việc.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một tai nạn thương tâm xảy ra tại phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang).

Hiện trường tai nạn.



Theo đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 21-12, nữ tài xế lái ô tô mang biển số tỉnh Tuyên Quang chạy trên đường thuộc tổ 10 phường Nông Tiến đã bất ngờ gặp xe máy do một người đàn ông đi chiều ngược lại, đang sang đường.

Tài xế đánh lái, ô tô lao vào một nhà dân đã tông trúng một bé gái 17 tháng tuổi đang chơi cùng mẹ, gây tử vong do bị thương quá nặng.

Bước đầu xác định có thể nữ tài xế ô tô đạp nhầm chân phanh thành chân ga, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, trong vụ việc trên cơ quan điều tra cần làm rõ các chi tiết như nữ tài xế có đánh lái không kiểm soát, đạp nhầm chân ga và người điều khiển xe máy có vi phạm Luật Giao thông đường bộ không.

Đầu tiên, nếu xác định được nữ tài xế vi phạm quy định về an toàn giao thông như đánh lái không kiểm soát, đạp nhầm chân ga gây ra tai nạn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Do gây hậu quả chết người nên khung hình phạt là từ 1-5 năm tù. Nếu xác định có tình tiết định khung như lỗi nghiêm trọng, không có giấy phép lái xe thì mức phạt có thể từ 3-10 năm tù.

Ngoài ra còn phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình nạn nhân theo quy định tại Điều 584 và 585 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm chi phí mai táng, bù đắp tổn thất tinh thần (tối đa 100 tháng lương cơ sở) và bồi thường thiệt hại các đồ đạc gây ra hư hỏng khi tông vào nhà dân.

Thứ hai, theo Điều 15 khoản 1 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định, khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Giả sử người đi xe máy có hành vi sang đường bất ngờ gây nguy hiểm, có thể bị xử phạt hành chính từ 400.000 đồng đến 5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Bên cạnh đó, nếu lỗi của người điều khiển xe máy là một phần khiến tài xế gây ra cái chết cho cháu bé thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ, với mức phạt từ 1-5 năm tù (hoặc 3-10 năm tù nếu có tình tiết định khung). Chưa kể còn chịu trách nhiệm liên đới bồi thường dân sự với nữ tài xế.

"Tai nạn thương tâm trên là hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt là sự cẩn trọng khi điều khiển phương tiện. Dù trách nhiệm chính thuộc về bên nào, hậu quả mất mát về người và tài sản là không thể bù đắp" - luật sư Đào Thị Bích Liên nói.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động