Công an hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đang xác minh người phụ nữ vừa lái xe vừa hát karaoke trên quốc lộ 14 - Ảnh cắt từ clip

Sáng 11-12, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm thông tin về clip một nữ tài xế vừa lái ôtô vừa cầm micro hát karaoke trên quốc lộ 14 gây xôn xao trên mạng.

Vừa cầm micro, vừa nhìn màn hình, vừa hát... vừa lái ôtô

Trước đó, trên Facebook cá nhân của chính chủ nhà hàng tiệc cưới P.L. xã Hoà An, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) ghi lại cảnh một phụ nữ vừa lái ô tô vừa hát karaoke.

Người vừa lái xe, vừa hát karaoke cũng chính là chủ nhà hàng tiệc cưới này.

Theo clip, người nữ tài xế dùng 1 tay cầm vô lăng, 1 tay cầm micro để hát, do không thuộc lời nên liên tục nhìn sang màn hình điện thoại do người phụ nữ ngồi ở ghế phụ cầm.

Ngay dưới clip trực tiếp, nhiều người bày tỏ bức xúc chủ nhà hàng P.L. về hành vi coi thường pháp luật.

Hiện tại, chủ nhà hàng đã khóa Facebook cá nhân, tuy nhiên nhiều trang mạng đã đăng tải lại clip trên.

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt like, chia sẻ, bình luận.

Xem thường tính mạng mọi người

Phần lớn các ý kiến bình luận đều tỏ ra bức xúc về hành vi xem thường luật giao thông, xem thường tính mạng của những người trên xe và người đi đường.

Nhiều ý kiến bình luận đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm.

Tối 10-12, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin vụ việc.

"Theo thông tin đăng tải thì người lái xe có thể sinh sống ở huyện Krông Pắk. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an huyện Krông Pắk vào cuộc xác minh" - vị này thông tin.

Tương tự, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông cho biết sẽ xác minh vụ việc.

Tác giả: TÂM AN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ