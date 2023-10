Phá dỡ gần 50 ki ốt án ngữ trước bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Video: Phá dỡ 46 ki ốt án ngữ trước bãi biển Thiên Cầm suốt hàng chục năm

Biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có chiều dài gần 4 km, với bờ cát phẳng, nước xanh như ngọc, nơi đây được xem là một trong những bãi tắm đẹp nhất Bắc Trung Bộ, cao điểm mỗi ngày đón hơn 10.000 khách.

Tuy nhiên, hàng chục năm trở lại đây, bãi biển Thiên Cầm bị “bóp ngẹt” bởi 46 ki ốt của các hộ dân kinh doanh ăn uống, hải sản. Việc tồn tại hàng loạt ki ốt gắn biển hiệu chào mời khiến không gian khu du lịch này trở nên ngột ngạt.

Cuối tháng 9/2023, chính quyền địa phương đã huy động nhân công, máy móc giải tỏa 46 ki ốt dọc bãi biển Thiên Cầm. Với tổng kinh phí tháo dỡ khoảng một tỷ đồng, làm hạ tầng nâng cấp khu du lịch sau giải tỏa hơn 170 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Ghi nhận của PV VTC News, sau khi hàng chục chủ ki ốt kinh doanh đồng loạt tháo dỡ công trình chắn lối ra biển, mặt tiền Khu du lịch Thiên Cầm, Hà Tĩnh đã thông thoáng hơn. Từ trên bờ có thể nhìn thấy bãi biển xanh mát, không bị chắn tầm nhìn.

Ông Nguyễn Trọng Thảo (chủ nhà ki ốt kinh doanh hải sản ở bãi biển Thiên Cầm) cho biết, sau khi nhận thông báo tháo dỡ, đồ đạc bên trong đã được gia đình dọn đi cách đây một tuần.

... "Dù có sự nuối tiếc nhưng chúng tôi hoàn toàn đồng ý với kế hoạch giải tỏa. Rất mong chính quyền sớm bố trí mặt bằng mới để chúng tôi sớm kinh doanh trở lại", ông Thảo nói.

Khu du lịch biển Thiên Cầm thông thoáng hơn so với những năm trước.

Các chủ nhà hàng đồng loạt tháo dỡ các ki ốt kinh doanh.

Máy xúc, máy khoan phá bê tông hoạt động hết công suất.

Người dân di chuyển tất cả những thứ có thể tái sử dụng ra khỏi khu ki ốt.

Ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng ban Quản lý Khu du lịch biển Thiên Cầm cho biết, để vận động bà con, chính quyền có chính sách trả lại tiền cho chủ nhà hàng thanh lý hợp đồng kinh doanh trước thời hạn.

"Khu du lịch biển Thiên Cầm sẽ có mặt tiền thoáng mát hơn và phát triển nhiều loại hình dịch vụ sau khi phá dỡ các ki ốt. Về vị trí kinh doanh mới cho bà con, lãnh đạo UBND tỉnh đã vào khảo sát, chấp thuận đề xuất của huyện, đó là tín hiệu mừng”, ông Hướng thông tin thêm.



Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC News