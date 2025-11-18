Ông Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 18-11, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 34) tiến hành công tác nhân sự.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh để nhận nhiệm vụ công tác mới.

Ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vào chiều 17-11.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cũng cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - sau khi ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã giới thiệu và bầu ông Võ Trọng Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết nhận nhiệm vụ trong thời điểm năm 2025 sắp khép lại, là thời điểm bản lề đòi hỏi sự quyết tâm, đổi mới, hành động mạnh mẽ để về đích sớm, về đích vững chắc, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh.

"Chủ tịch UBND tỉnh trong giai đoạn mới không chỉ là người điều hành - quản lý mà còn phải là người kiến tạo, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững", ông Hải nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 17-11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Võ Trọng Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Sau khi kiện toàn, bộ máy UBND tỉnh Nghệ An hiện có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Bùi Thanh An, ông Nguyễn Văn Đệ, ông Hoàng Phú Hiền, ông Phùng Thành Vinh.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đồng ý để ông Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1-9.

Ông Võ Trọng Hải - 57 tuổi, quê quán xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hải đã tốt nghiệp: Sĩ quan chỉ huy, Đại học Biên phòng; Đại học Luật. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Hải từng trải qua các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

