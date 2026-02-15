Đại tá Phạm Thanh Phương: “Không có vùng cấm" trong xử lý hơn 1 tấn thuốc đông y giả tại Hà Tĩnh

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: NT

Nhìn thẳng vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc

Trao đổi với Báo Thanh tra, Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây là vụ án có quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng tổ chức khám xét nhiều địa điểm, thu giữ hơn 01 tấn thuốc thành phẩm, bán thành phẩm cùng hệ thống máy móc, nguyên liệu, bao bì, tem nhãn phục vụ quá trình sản xuất. Các sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y, thuốc gia truyền, cam kết điều trị hiệu quả các bệnh xương khớp, dạ dày, viêm xoang... trong thời gian ngắn.

Thuốc giả thương hiệu Tiến Hạnh được quảng cáo công khai trên các trang mạng. Ảnh: NT

Kết quả giám định chuyên môn xác định trong các sản phẩm có chứa Dexamethason, Paracetamol và Cinarizin - là những hoạt chất tân dược không được công bố trong thành phần như quảng cáo. Theo phân tích của cơ quan điều tra, việc pha trộn các hoạt chất này nhằm tạo cảm giác giảm đau, ăn ngủ tốt nhanh chóng, qua đó “đánh lừa” người tiêu dùng.

Đại tá Phạm Thanh Phương nhấn mạnh, việc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Với hành vi sản xuất thuốc đông y chưa qua kiểm định, chưa được cấp phép không chỉ là gian lận thương mại, mà còn có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Xử lý nghiêm trên cơ sở quy định của pháp luật

Làm rõ khung pháp lý điều chỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, Luật Dược năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) quy định rất chặt chẽ về điều kiện sản xuất, lưu hành thuốc. Mọi sản phẩm thuốc trước khi đưa ra thị trường phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép và kiểm soát chất lượng.

... Các thành viên chuyên án bên tang vật là thuốc đông y được vo thành từng viên nhỏ. Ảnh: NT

Việc tổ chức sản xuất thuốc khi chưa được cấp phép, không công bố đúng thành phần thực tế là hành vi vi phạm pháp luật. Đối chiếu Bộ luật Hình sự, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh có dấu hiệu vi phạm Điều 194, với khung hình phạt nghiêm khắc tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy nguồn cung nguyên liệu, xác định số lượng sản phẩm đã đưa ra thị trường và xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đối tượng Đoàn Thị Lam làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Quan điểm xử lý được xác định xuyên suốt là điều tra khách quan, toàn diện, xử lý đúng người, đúng hành vi, bảo đảm thượng tôn pháp luật.

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Trao đổi thêm về định hướng đấu tranh trong thời gian tới, Đại tá Phạm Thanh Phương cho rằng tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán thuốc giả tiềm ẩn nhiều phức tạp, với thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là lợi dụng không gian mạng để quảng bá sản phẩm, mở rộng phạm vi tiêu thụ, gây khó khăn cho công tác quản lý. Do vậy, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đấu tranh với loại tội phạm này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, góp phần bảo đảm trật tự quản lý nhà nước về kinh tế, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Khẳng định quan điểm xử lý, Đại tá Phạm Thanh Phương nhấn mạnh: “Quyết tâm, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm không chỉ nhằm răn đe, phòng ngừa chung mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y dược.

Khép lại cuộc trao đổi với Báo Thanh tra, Đại tá Phạm Thanh Phương cho rằng, đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán thuốc giả cần có sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng, đặc biệt nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người tiêu dùng - là “lá chắn vững chắc” giúp phòng ngừa, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh, đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này.

Tác giả: Ngọc Trâm

Nguồn tin: Báo Thanh Tra