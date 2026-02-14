Một làng ở Hà Tĩnh phát ra hương thơm đặc biệt

Càng cận Tết Nguyên đán, nhịp độ sản xuất tại làng hương Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh càng hối hả. Nhà nào cũng tất bật se hương, phơi hương, đóng gói để kịp đơn hàng. Nghề làm hương trầm ở đây đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, duy trì quanh năm nhưng dịp cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất.

Tại thôn 4, anh Nguyễn Chí Thành - chủ một cơ sở sản xuất cho biết, mỗi ngày đơn vị của anh xuất xưởng hàng chục nghìn thẻ hương. Đơn đặt hàng tăng mạnh khiến thợ phải làm từ sáng sớm tới tối muộn.

Không khí lao động nhộn nhịp tại làng hương Phúc Trạch những ngày cận Tết

Với người Phúc Trạch, hương là sản phẩm phục vụ đời sống tâm linh nên từng công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng. Nguyên liệu phải sạch, khâu sơ chế và đóng gói đảm bảo kỹ lưỡng. Mỗi cơ sở có bí quyết phối trộn riêng để tạo nên mùi thơm đặc trưng, hình thành thương hiệu riêng giữa thị trường.

Điểm khác biệt của hương Phúc Trạch là thành phần trầm hương được lấy từ cây dó bầu. Hương cuốn từ trầm, tỏa mùi dịu ngọt, ấm áp, không gắt.

Được làm từ trầm hương của cây dó bầu, hương của làng Phúc Trạch có mùi thơm dịu, thư thái

Ngoài hương thẻ truyền thống, địa phương còn phát triển nhiều dòng sản phẩm mới. Trầm nụ là một trong những sản phẩm độc đáo. Khi đốt, tạo hiệu ứng như thác khói, vừa dùng trong sinh hoạt tâm linh vừa có giá trị trang trí.

Bên cạnh đó là hương trầm không tăm, dùng để xông phòng hoặc xe ô tô bằng hộp đốt chuyên dụng. Sản phẩm mang lại mùi thơm thanh nhã, tạo cảm giác sang trọng.

Sản phẩm nụ trầm hương được khách hàng ưa chuộng

Nghề làm hương không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp nên từ người già đến thanh niên, thậm chí trẻ nhỏ đều có thể tham gia một công đoạn. Những năm gần đây, nhiều cơ sở đầu tư thêm máy móc để tăng năng suất, đa dạng mẫu mã và độ dài hương theo yêu cầu người tiêu dùng.

Không chỉ dừng ở sản xuất thủ công truyền thống, các cơ sở tại Phúc Trạch còn chú trọng đăng ký nhãn hiệu và tham gia chương trình OCOP. Nhiều sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn cấp tỉnh.

Quy trình nén nụ trầm

Tại một cơ sở đạt OCOP 3 sao, chị Võ Thị Nga cho biết, dịp cuối năm lượng khách tăng mạnh. Thương lái và du khách đến tận nơi đặt hàng để sử dụng hoặc làm quà biếu. Các sản phẩm đều được làm từ bột gỗ trầm hương tự nhiên hoặc vi sinh, đảm bảo sạch và an toàn nên được thị trường tin dùng.

Đơn hàng cuối năm thường tăng gấp đôi ngày thường. Nhiều cơ sở phải thuê thêm lao động thời vụ, tăng ca buổi tối, nâng công suất lên gấp hai đến ba lần.

Thương hiệu trầm hương Phúc Trạch được khách hàng cả nước biết đến

Ông Phan Quốc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch thông tin, trầm hương Phúc Trạch hiện được biết đến rộng rãi trong và ngoài nước. Không chỉ hương trầm mà vòng trầm và cây cảnh trầm cũng được ưa chuộng nhờ chất lượng và mùi thơm đặc trưng.

Sản phẩm của làng nghề đã có mặt tại các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và nâng cao giá trị thương hiệu trầm hương Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Các cơ sở đang tất bật hoàn thành những đơn hàng cuối để kịp giao cho khách

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá