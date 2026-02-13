Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón đợt không khí lạnh cực mạnh tràn về

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 13/2, khu vực Đông Bắc Bộ sáng có mưa phùn và sương mù rải rác; đêm và sáng trời rét, từ trưa chiều 14/2, trời hửng nắng.



Trong hai ngày tới (13/2 và 14/2), hình thế thời tiết chủ đạo tại Bắc Bộ và Trung Bộ là sự chuyển giao giữa khối khí lạnh suy yếu và rãnh gió tây trên cao. Đáng chú ý, sau những ngày nồm ẩm và mưa phùn tại miền Bắc, một đợt không khí lạnh tăng cường dự kiến sẽ tràn xuống vào đêm 16/2, khiến nền nhiệt giảm sâu và vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm.

Người dân tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ trải qua đêm và sáng sớm với trạng thái đặc trưng của mùa xuân: mưa phùn và sương mù rải rác. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là trưa chiều ngày 14/2 (Ngày lễ Valentine), mây sẽ mỏng dần và trời hửng nắng.

Nhiệt độ: Đêm và sáng vẫn ở ngưỡng rét, nhưng ban ngày cảm giác ấm áp hơn hẳn, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời của các cặp đôi. Độ ẩm cao vào sáng sớm có thể gây hiện tượng nồm ẩm nhẹ trong nhà và hạn chế tầm nhìn khi tham gia giao thông.

Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết có phần lý tưởng hơn. Mưa chỉ xảy ra ở vài nơi, sương mù nhẹ xuất hiện vào sáng sớm và tan nhanh khi nắng lên từ sớm. Ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm (biên độ nhiệt) có thể lên tới 8-10 độ C, người dân cần lưu ý trang phục để tránh các bệnh về đường hô hấp.

Sau giai đoạn nắng ấm ngắn ngày, các chuyên gia khí tượng nhận định sẽ có một sự thay đổi đáng kể về hình thế thời tiết bắt đầu từ đêm 16/2. Từ ngày 14/2 đến hết ngày 16/2, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Tuy nhiên, một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc đang di chuyển xuống phía nam.

Từ đêm 16/2, mưa và mưa nhỏ bắt đầu lan rộng khắp Bắc Bộ. Giai đoạn 17/2 - 19/2 là thời điểm không khí lạnh tác động mạnh nhất. Trời chuyển rét sâu, vùng núi phía bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ hạ xuống dưới 10 độ C.

Miền Bắc tăng nhiệt do không khí lạnh suy yếu. Ảnh: Tuấn Anh

Tại Hà Nội, từ ngày 13-16/2 (tức từ 26-29 tháng Chạp), do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu và dịch chuyển sang phía đông, trời nhiều mây, trưa và chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-26 độ, thấp nhất 17-20 độ

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và tài sản.

Trên biển, ngày và đêm 13/2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2–3m; biển động. Các phương tiện hoạt động trên vùng biển này cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh và sóng lớn để bảo đảm an toàn.

Tóm lại, thời tiết trong những ngày tới sẽ có sự đan xen giữa ấm áp và rét sâu. Ngày Valentine (14/2) dự kiến sẽ là một ngày nắng đẹp tại hầu khắp các vùng miền, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động kỷ niệm. Tuy nhiên, đừng quên chuẩn bị sẵn áo ấm cho đợt rét vào giữa tuần sau.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn