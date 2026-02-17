Các tướng lĩnh quân đội, công an ứng cử ĐBQH khóa XVI

Các tướng lĩnh quân đội ứng cử ĐBQH

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Phan Văn Giang hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Media Quốc hội).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ứng cử tại tỉnh Tây Ninh. Ông là đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIV, XV) và hiện là đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử tại Đồng Tháp. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đang là đại biểu Quốc hội khóa XV tại Tp.Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ứng cử tại Tp.Hà Nội.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ứng cử tại Tp.Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh Tp.Hồ Chí Minh ứng cử tại Tp.Hồ Chí Minh.

Trung tướng Dương Văn Thăng - Phó chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương ứng cử tại Tp.Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Bế Xuân Trưởng - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ứng cử tại tỉnh Cao Bằng.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó chính ủy Quân khu 9 ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó chính ủy Quân khu 5 ứng cử tại tỉnh Gia Lai.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn - Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch - Phó tư lệnh Quân khu 1 ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường - Phó tư lệnh Quân khu 4 ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng - Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Tô Thành Quyết - Phó tư lệnh Quân khu 3 ứng cử tại tỉnh Ninh Bình. Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó tư lệnh Quân khu 2 ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó tư lệnh Quân khu 4 ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng ứng cử tại tỉnh Quảng Trị.

Thượng tướng Lê Đức Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử tại Thanh Hóa.

Các tướng lĩnh công an ứng cử

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an ứng cử tại tỉnh Hưng Yên.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: VGP).

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an ứng cử tại Tp.Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó giám đốc Công an Tp.Hà Nội ứng cử tại Tp.Hà Nội.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc Công an Tp.Hồ Chí Minh ứng cử tại Tp.Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh An Giang ứng cử tại An Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị ứng cử tại tỉnh Quảng Trị

Trung tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu Công an nhân dân ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, còn có các tướng lĩnh thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại của Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội.

Thượng tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái) ứng cử tại tỉnh Tây Ninh.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội ứng cử tại Tp.Hồ Chí Minh.

Trung tướng Trần Đức Thuận - Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội ứng cử tại tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh - ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội của Quốc hội ứng cử tại Tp.Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Vũ Văn Hội - ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn