Ông Trump công bố nhân sự cho một loạt vị trí quan trọng

Bộ trưởng Tài chính

Tổng thống đắc cử Trump lựa chọn ông Scott Bessent cho vị trí bộ trưởng tài chính trong chính quyền thứ hai của ông.

Đây là một trong những vị trí quyền lực nhất ở Washington, có ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ.

Ông Bessent là một nhà đầu tư quỹ phòng hộ, từng giảng dạy tại Trường ĐH Yale (Mỹ) trong nhiều năm. Ông ủng hộ cải cách thuế, khuyến khích ngân hàng cho vay nhiều hơn và thúc đẩy sản xuất năng lượng.

Tỉ phú Bessent nói với Bloomberg vào tháng 8 rằng ông quyết định tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump một phần để giải quyết nợ quốc gia ngày càng tăng của Mỹ.

Nếu được Thượng viện xác nhận, ông sẽ là Bộ trưởng Tài chính đồng tính công khai đầu tiên của Mỹ.

Tỉ phú Scott Bessent. Ảnh: Bloomberg

Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB)

Ông Russ Vought được bổ nhiệm để lãnh đạo OMB, cơ quan quyền lực giúp quyết định các ưu tiên trong chính sách của tổng thống và cách chi trả cho chúng.

Ông Vought từng là giám đốc OMB trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và sẽ lại đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập ưu tiên ngân sách.

Tổng thống đắc cử Trump ca ngợi ông Vought là người có khả năng "cắt giảm chi phí", nói rằng: "Ông ấy đã hoàn thành xuất sắc vai trò này trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi".

Phó trợ lý tổng thống

Tổng thống đắc cử Trump cũng sẽ đưa ông Sebastian Gorka trở lại Nhà Trắng. Ông Gorka từng là phó trợ lý tổng thống, cố vấn cho ông Trump về an ninh quốc gia.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông Gorka thường xuyên xuất hiện với tư cách là người đại diện cho ông Trump trên các bản tin truyền hình.

Tổng thống đắc cử Trump bổ nhiệm ông Gorka làm phó trợ lý tổng thống và giám đốc cấp cao về chống khủng bố trong chính quyền sắp tới của ông.

Bộ trưởng Lao động

Trong một lựa chọn gây bất ngờ ở vị trí bộ trưởng lao động, ông Trump đã đề cử bà Lori Chavez-DeRemer, người suýt thua trong nỗ lực tái tranh cử vào Hạ viện hôm 5-11.

...

Nếu được Thượng viện xác nhận, bà Chavez-DeRemer sẽ giám sát lực lượng lao động và ngân sách của Bộ Lao động, đồng thời sẽ đưa ra các ưu tiên ảnh hưởng đến tiền lương, sức khỏe và an toàn của người lao động, bên cạnh những trách nhiệm khác.

Bà Lori Chavez-DeRemer. Ảnh: The Washington Post

Tổng Y sĩ Mỹ

Bác sĩ Janette Nesheiwat là người được ông Trump lựa chọn cho chức vụ tổng y sĩ Mỹ.

Bà là một bác sĩ y khoa được chứng nhận bởi hội đồng kép, là cộng tác viên thường xuyên của Fox News và là tác giả của cuốn sách Beyond the Stethscope: Miracles in Medicine.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA)

Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông sẽ đề cử bác sĩ phẫu thuật Johns Hopkins Marty Makary vào vị trí lãnh đạo FDA, cơ quan quản lý thuốc có ảnh hưởng nhất thế giới.

FDA chịu trách nhiệm phê duyệt các phương pháp điều trị mới và đảm bảo chúng an toàn và hiệu quả. Cơ quan này có thẩm quyền quản lý thuốc dùng cho người và thuốc thú y, thuốc sinh học, thiết bị y tế và vắc-xin.

Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị

Ông Scott Turner là người được lựa chọn để lãnh đạo Bộ Phát triển Nhà và Đô thị. Ông từng là cựu cầu thủ bóng bầu dục NFL và trợ lý Nhà Trắng.

Ông điều hành Hội đồng Cơ hội và Phục hồi Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC)

Tổng thống đắc cử Trump chọn bác sĩ y khoa Dave Weldon cho vị trí giám đốc CDC, cơ quan được sử dụng làm hình mẫu y tế công cộng trên toàn thế giới.

Ông Weldon từng phục vụ tại Hạ viện Mỹ, đại diện cho quận 15 của bang Florida từ năm 1995 đến năm 2009.

Giám đốc CDC sẽ báo cáo với Bộ trưởng Y tế, vị trí mà ông Trump đã lựa chọn ông Robert F Kennedy Jr.

Không giống như những lần bổ nhiệm trước đây, chức vụ giám đốc CDC sẽ yêu cầu sự xác nhận của Thượng viện bắt đầu từ năm 2025 do một điều khoản trong ngân sách tổng hợp gần đây.

Bác sĩ y khoa Dave Weldon. Ảnh: Politico

Tác giả: Cao Lực

Nguồn tin: Báo Người Lao động