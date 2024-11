Ông Trump đắc cử, cổ phiếu đại gia Việt vừa bắt tay với Tập đoàn Trump tăng vọt

Ông Eric Trump, phó chủ tịch điều hành The Trump Organization và ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch KBC, ký thỏa thuận hợp tác với sự chứng kiến của ông Donald Trump, ngày 25-9, tại Florida (Mỹ) - Ảnh: KBC

Thị trường chứng khoán phiên hôm nay (6-11) có diễn biến tích cực với gần 500 cổ phiếu tăng giá trên cả ba sàn.

Nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu bất động sản công nghiệp với hàng loạt mã tăng giá, như VGC của Viglacera, SZC của Sonadezi Châu Đức, SIP của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, KBC của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc...

Ngành bất động sản công nghiệp Việt Nam được nhận định sẽ hưởng lợi đáng kể khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

Theo giới phân tích, dòng vốn đầu tư, chính sách áp thuế nhắm đến hàng hóa Trung Quốc của ông Trump có thể khiến làn sóng FDI rời khỏi nước này tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến tiềm năng cho dòng vốn FDI trên, từ đó thúc đẩy sự phát triển của nhóm bất động sản khu công nghiệp.

Ngoài hưởng lợi từ kỳ vọng tiếp tục đón làn sóng dịch chuyển FDI, cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc còn hưởng lợi đáng kể khi vừa ký kết hợp tác với Tập đoàn Trump trong việc phát triển dự án bất động sản ở Hưng Yên.

Phiên hôm nay ghi nhận khối lượng khớp lệnh tại KBC đạt hơn 18 triệu cổ phiếu, tăng gấp gần 5 lần so với bình quân phiên 1 năm trở lại đây.

Hồi đầu tháng 10 năm nay, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) cho biết Tập đoàn Trump sẽ phát triển dự án khách sạn, sân golf và khu dân cư thông qua thỏa thuận hợp tác cùng Công ty cổ phần Dịch vụ khách sạn Hưng Yên. Đây là công ty con của KBC. Quy mô dự án khoảng 1,5 tỉ USD.

Ông Donald Trump cũng đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Trump và Công ty cổ phần Dịch vụ khách sạn Hưng Yên.

"Chúng tôi vô cùng hào hứng khi chính thức bước chân vào thị trường đầy năng động này. Việt Nam sở hữu tiềm năng vượt trội trong ngành khách sạn và giải trí cao cấp", ông Eric Trump, phó chủ tịch điều hành The Trump Organization, con trai của cựu tổng thống Trump, chia sẻ.

The Trump Organization được biết là tập đoàn tư nhân đa ngành thuộc sở hữu của gia đình ông Donald Trump. The Trump Organization đã đầu tư và sở hữu một loạt khách sạn, sân golf, bất động sản thương mại và nhà ở khắp nước Mỹ, cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở châu Á, công ty của gia đình ông Trump có sân golf ở Dubai (UAE), Indonesia, Oman và nhiều bất động sản ở Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ.

Ông Trump phát biểu chiến thắng tại trung tâm hội nghị ở bang Florida - Nguồn video: AFP

Trong diễn biến có liên quan, vào lúc 13h50 ngày 6-11 (giờ Việt Nam), Đài Fox News dẫn dữ liệu của họ cho thấy ông Trump đã giành được nhiều hơn số phiếu đại cử tri tối thiểu để trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.

