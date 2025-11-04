Ông Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 4-11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định cho ông Trịnh Văn Quyết.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ