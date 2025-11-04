Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho tân Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 4-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII. Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc được phân công, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay bà Bùi Thị Minh Hoài được điều động chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964; quê tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Ông Ngọc có thời gian dài công tác trong ngành công an, từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Công an TP Hà Nội; Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 8-2019 và giữ chức vụ này trong gần 5 năm. Ông Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng từ tháng 12-2023.

Đầu tháng 6-2024, ông Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Giữa tháng 8-2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc làm Ủy viên Ban Bí thư.

Tháng 1-2025, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

