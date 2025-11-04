Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng, làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và thăng quân hàm cấp Đại tướng đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Sáng 4-11, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng và cấp Thượng tướng đối với các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, tại buổi lễ đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời thăng quân hàm cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Chủ tịch nước cũng thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái.

... Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê Đồng Tháp. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân khoa học xã hội và nhân văn; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5-2024); Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ông từng là Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Chính ủy Quân đoàn 4, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng (2013), Thượng tướng (2017), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 2-2025, ông là Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ