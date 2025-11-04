Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho bà Bùi Thị Minh Hoài - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 4-11, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn bộ máy, Bộ Chính trị quyết định chỉ định, phân công và giới thiệu một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý một số đơn vị.

Thực hiện quyết định đó, sáng nay đã công bố quyết định đối với ông Đỗ Văn Chiến thôi tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đồng thời công bố quyết định đối với bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - thôi các chức vụ đó, tham gia Ban Bí thư và làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Sau đó sẽ báo cáo Trung ương, giới thiệu Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chúc mừng Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và cá nhân đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã giành được sự tín nhiệm để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định bà Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân.

Bà cũng từng làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương và trong thời gian được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã cùng Thành ủy Hà Nội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua hoàn thành các chỉ tiêu, các mục tiêu của các nghị quyết của Đảng cũng như của thành phố.

Bộ mặt thủ đô khang trang, tăng trưởng của thành phố Hà Nội gấp 1,4 lần so với trước đây. Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động tốt.

Những kết quả này có sự đóng góp của các cán bộ trong Thành ủy, đặc biệt là bà Bùi Thị Minh Hoài với trách nhiệm Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội. Điều này được thể hiện rõ nhất trong kết quả đánh giá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài - Ảnh: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cảm ơn ông Đỗ Văn Chiến trong suốt thời gian tham gia công tác Mặt trận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông Đỗ Văn Chiến là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đi vào nền nếp.

Từ nhiệm vụ mới được phân công, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Thành ủy Hà Nội sẽ hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của thành phố.

Tổng Bí thư cũng tin tưởng Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đoàn kết, thống nhất cùng bà Bùi Thị Minh Hoài hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, triển khai thành công các nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong môi trường công tác mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, bà Bùi Thị Minh Hoài hứa sẽ nỗ lực, tận tâm, tận lực, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, giữ vững nguyên tắc cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần cùng cả nước thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình. Bà Hoài có trình độ chuyên môn thạc sĩ, cử nhân luật, cử nhân kinh tế. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5-2024); Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (đến tháng 7-2024); Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Hoài đã trải qua nhiều cương vị công tác ở địa phương, Trung ương như Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam (cũ), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Từ tháng 3-2009 đến tháng 3-2011, bà là Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Sau đó bà làm Phó chủ nhiệm rồi Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Từ tháng 7-2024, bà là Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Đồ họa: NGỌC THÀNH







