Ông lớn ngành hóa chất nhựa đứng sau tổ hợp sân golf 266 ha ở Hà Tĩnh

Tháng 12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư Sân golf thể thao 36 hố thuộc quy hoạch khu thể thao phía tây nam huyện Thạch Hà do CTCP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Ngày 19/5 vừa qua, dự án đã được khởi công xây dựng.

Sân golf 36 hố này có diện tích khoảng 180 ha, nay thuộc địa bàn xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh. Hiện trạng chủ yếu là đất rừng sản xuất (đã được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng hồi tháng 1/2026).

Dự án cách quốc lộ 1A khoảng 2,5 km về phía đông. Vị trí này nằm gần đường Hàm Nghi kéo dài (quốc lộ 8C) kết nối với cao tốc bắc - nam và đường tránh quốc lộ 1A TP Hà Tĩnh.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí khoảng 172 ha để xây dựng sân golf 36 hố. Dành ra hơn 3 ha cho khu dịch vụ, trong đó có công trình khách sạn, trung tâm hội nghị cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng không quá 60%.

Tiến độ thực hiện dự án là 27 tháng kể từ ngày giao đất. Tổng mức đầu tư khoảng 1.799 tỷ đồng.

Vị trí quy hoạchKhu thể thao phía tây nam Thạch Hà.



CTCP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh ra đời vào tháng 10/2024 với vốn điều lệ 270 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH Khách sạn Silk Path (70%), CTCP Tập đoàn Hóa chất nhựa (Plaschem, nắm 20%) và Chủ tịch HĐQT Bùi Tố Minh Khoa (10%). Trong đó, Khách sạn Silk Path còn được biết đến là một đơn vị thành viên trực thuộc Plaschem.

Theo quy hoạch phân khu được phê duyệt vào tháng 6/2025, Khu thể thao phía tây nam huyện Thạch Hà có tổng diện tích quy hoạch hơn 266 ha, gồm hai cấu phần là sân golf 36 hố (180 ha) và sân golf 18 hố (hơn 86 ha).

Cũng trong tháng 12/2025,CTCP Sân Golf Silk Path Hà Tĩnh (cũng thuộc Plaschem) đã được chấp thuận đầu tư dự án sân golf 18 hố với tổng vốn 996 tỷ đồng. Như vậy, nhóm doanh nghiệp Plaschem đang phát triển toàn bộKhu thể thao phía tây nam huyện Thạch Hà với tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng.

Một góc huyện Thạch Hà cũ, Hà Tĩnh.



Nói thêm về Silk Path, đây là chuỗi thương hiệu khách sạn nghỉ dưỡng, sân golf được Plaschem phát triển từ năm 2009, khởi đầu với dự án 195 - 199 Hàng Bông (Silk Path Hotel Hanoi).

Giai đoạn 2015 - 2020, Plaschem tiếp tục ra mắt các dự án gồm 21 Hàng Khay (Silk Path Boutique Hanoi), Silk Path Grand Sapa Resort & Spa (Lào Cai) và Silk Path Grand Hue Hotel & Spa (Huế). Tại Quảng Ninh, thương hiệu Silk Path đang vận hành dự án The Imperial Valley Golf & Country Club (127,5 ha) ở khu vực Đông Triều (cũ).

Plaschem được thành lập từ năm 1999, trụ sở tại quận Long Biên cũ, Hà Nội, hoạt động chính ở 4 lĩnh vực: Bao bì, bạt nhựa khổ lớn; kinh doanh dịch vụ vận tải; khách sạn, văn phòng cho thuê, kinh doanh bất động sản; bất động sản công nghiệp.

Plaschem còn tham gia vào bất động sản công nghiệp. Tại Hải Phòng, tập đoàn bắt tay cùng Sao Sáng Group đầu tư KCN Trấn Dương - Hòa Bình (khu B) giai đoạn 1 với quy mô khoảng 330 ha, tổng vốn gần 5.700 tỷ đồng.

Tại Hà Nam (nay là Ninh Bình), Plaschem đầu tư KCN Đồng Văn 1 mở rộng với quy mô khoảng 103 ha. Tại TP Tân An, Long An cũ (nay là Tây Ninh) tập đoàn này có CCN Tú Phương gần 44 ha. Tại Đồng Tháp, Plaschem đang đầu tư KCN Bình Đông với tổng vốn hơn 2.400 tỷ đồng.

