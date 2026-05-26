Hoàn thành 100 trường nội trú các xã biên giới trước ngày 30/8

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn được xây dựng tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Ảnh: VGP

Ngày 23/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Tháo gỡ kịp thời vướng mắc của các địa phương, không để chậm trễ

Để bảo đảm việc tổ chức xây dựng các trường đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả và hoàn thành kịp thời phục vụ năm học mới 2026 – 2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền; trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trước ngày 25/5.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, điều phối liên ngành để tháo gỡ kịp thời vướng mắc của các địa phương; quyết liệt chỉ đạo khắc phục triệt để không để tình trạng chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo tháo gỡ khó khăn về an ninh biên giới, bảo đảm trật tự an toàn công trường; chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tích cực hỗ trợ nhân công, ngày công, máy móc thiết bị giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; hướng dẫn cơ chế tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực, nhất là đối với vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Xây dựng kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; chủ trì phối hợp rà soát, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các nhà thầu liên quan đến yếu tố biến động giá vật liệu; hướng dẫn các địa phương về các cơ chế, giải pháp, những vấn đề cần lưu ý để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn công trình.

...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương về thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nguồn vật liệu xây dựng; xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến bãi đổ thải, cấp phép các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho việc xây dựng các trường, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "trường chờ thiết bị", "trường chờ giáo viên"

Thủ tướng đề nghị các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố biên giới đất liền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí đối với các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn.

Đặc biệt, các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo chủ đầu tư bám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và máy móc thiết bị tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra trước ngày 30/8/2026.

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương rà soát chặt chẽ danh mục và quy mô dự án, áp dụng thiết kế mẫu do Bộ Xây dựng ban hành; bảo đảm quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc đầu tư tập trung, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; tuyệt đối không đầu tư dàn trải, không đầu tư các điểm trường lẻ, tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cấp thiết, bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí.

Bên cạnh đó, các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án bàn giao công trình, điều chuyển, xử lý tài sản nhà đất, đồ dùng dạy học cũ bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm công trình sau khi hoàn thành bàn giao được đưa vào hoạt động, giảng dạy ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "trường chờ thiết bị", "trường chờ giáo viên".

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết