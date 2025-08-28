"Ông hoàng Gangnam Style" Psy bị bắt

Theo KBS vào ngày 27/8, Sở Cảnh sát quận Seodaemun ở Seoul đã bắt giữ và mở cuộc điều tra Psy về tội vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc.

Cảnh sát đã tìm thấy manh mối cho thấy Psy được kê đơn thuốc hướng thần, cụ thể là Xanax và Stilnox, tại một bệnh viện đa khoa ở Seoul mà không được tư vấn trực tiếp từ năm 2022 đến nay. Nam ca sĩ đã nhờ quản lý đến lấy thuốc thay. Bác sĩ kê đơn thuốc cho nam ca sĩ cũng đang bị điều tra.

Theo nguyên tắc, thuốc hướng thần phải do chính bệnh nhân nhận, và việc lấy thuốc thay cho người khác bị nghiêm cấm, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Vi phạm nguyên tắc này có thể dẫn đến án tù lên đến một năm hoặc tiền phạt dưới 10 triệu won.

PSY bị điều tra với cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế của Hàn Quốc.



Liên quan đến vụ việc, vào ngày 28/8, phía Psy thừa nhận thông tin trên: "Việc để người khác nhận thuốc ngủ theo đơn là một sai sót và thiếu sót rõ ràng. Chúng tôi xin lỗi. Tuy nhiên, họ đã làm rõ rằng đó là "nhận ủy quyền" chứ không phải "đơn thuốc ủy quyền". Psy đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của các chuyên gia y tế. Thuốc được sử dụng dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế theo đúng liều lượng quy định và không có đơn thuốc ủy quyền nào".

...

Phía nam ca sĩ thừa nhận rằng trong một số trường hợp, có bên thứ ba đã thay mặt PSY nhận thuốc từ bệnh viện. “Đây là một sai lầm và thiếu sót trong khâu quản lý. Chúng tôi xin lỗi công chúng vì đã gây ra lo ngại”, thông báo nhấn mạnh.

Psy, tên thật là Park Jae Sang, sinh năm 1977 tại Hàn Quốc. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2001, được nhớ đến với hình ảnh hài hước, tự giễu.

Năm 2012, anh phát hành bài hát "Gangnam Style" và trở thành hiện tượng toàn cầu, trở thành MV đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ lượt xem. Sau đó, anh cho ra mắt "Gentleman" (2012), "Hangover" (2014), "Dadd"y (2015)...



Tác giả: Mai Trang

Nguồn tin: Báo VOV