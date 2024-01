Ô tô húc văng người phụ nữ dưới tầng hầm chung cư

Hôm nay (7/1), Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ nam tài xế điều khiển xe ô tô húc văng một phụ nữ dưới hầm xe chung cư rồi bỏ chạy.

Người phụ nữ bị xe ô tô màu trắng húc văng (ảnh cắt từ video)



Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh náo loạn ở một chung cư tại Bình Dương. Trong lúc mọi người đang ở tầng hầm chung cư thì một chiếc xe ô tô màu trắng chạy với tốc độ cao húc văng người phụ nữ. Sau đó, chiếc ô tô này lòng vòng trong hầm xe.

Thấy vậy, bảo vệ và những người bên trong hầm xe lấy gậy, đồ vật cản xe ô tô này lại nhưng tài xế không dừng lại mà tiếp tục tăng ga tông qua vật cản rồi lao ra khỏi chung cư.

Theo xác minh, người phụ nữ bị tông văng tên T.T.X.L (41 tuổi, quê Kiên Giang). Sau khi bị tông, người phụ nữ bị thương phải nhập viện để kiểm tra. Hiện sức khỏe đã ổn định.

Người dân xung quanh cho biết, giữa người phụ nữ này và tài xế ô tô không quen biết nhau.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Hiện công an đang lập hồ sơ, vận động tài xế liên quan ra trình diện để xử lý vụ việc.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV