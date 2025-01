Ô tô con tông thẳng vào đuôi xe tải khiến 2 mẹ con tử vong

Your browser does not support the video tag.

Một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên đường cao tốc Warangal-Hyderabad, Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của hai người và khiến 2 người khác bị thương vào rạng sáng 16/1.

Cụ thể, một ô tô chạy với tốc độ cao đã đâm vào một chiếc xe tải từ phía sau khi nó đang rẽ trái để vào trạm xăng. Cú tông mạnh khiến phần đầu chiếc xe ô tô con bị kẹt ở đuôi xe tải và bị biến dạng.

... Hiện trường vụ tai nạn.

Hai người trên xe đã tử vong và hai người khác bị thương nặng. Được biết, nạn nhân tử vong là một người phụ nữ và con gái của bà.

Các đoạn clip được ghi lại tại hiện trường đã xuất hiện trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm.

