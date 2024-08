Đâm vào đuôi xe tải, nam thanh niên tử vong

Khoảng 23h ngày 23/8, anh Phạm Huỳnh Bảo, 32 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An điều khiển mô tô biển số 62H1-352.38 lưu thông từ hướng TP.HCM đi miền Tây.

Sáng nay (24/8), Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT khiến nam thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1.

Khi di chuyển đến đoạn ngã tư Bình Nhựt, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức thì Bảo tông thẳng vào ô tô tải biển số 62H-029.14 chạy cùng chiều phía trước.

...

Vụ va chạm khiến Phạm Huỳnh Bảo tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, CSGT Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: Báo VOV