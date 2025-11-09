Tháo vòng, nhẫn vàng để khám bệnh, người đàn ông bị bạn chiếm đoạt

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố cáo của công dân trên địa bàn là ông N.V.D (SN 1971) về nội dung Hoàng Đình Đạt đã chiếm đoạt của ông D. vòng cổ và nhẫn đeo tay đều bằng vàng sau khi nhờ giữ hộ.

Theo đó, do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước nên đầu tháng 7/ 2025, Đạt vào Hà Tĩnh thăm ông D. Cũng dịp này, ông D. ốm nên Đạt đã đưa ông D. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Trần Đình Đạt.

Quá trình thăm khám, ông D. đã tháo trang sức trên người gồm một dây chuyền vàng 15 chỉ, một nhẫn vàng 3 chỉ và một lắc bạc 20 chỉ giao nhờ Đạt giữ hộ. Đạt đeo toàn bộ số trang sức này lên người mình.

Ngày 13/7, ông D. xuất viện, cả hai trở về nhà. Đến trưa 16/7, Đạt lấy lý do về quê gấp rồi mang theo toàn bộ số tài sản ông D. nhờ giữ hộ trước đó. Sau đó, Đạt đã lần lượt bán số trang sức trên để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ông D. đã liên lạc với Đạt để đòi lại số trang sức trên nhưng vì không có khả năng hoàn trả nên Đạt đã lấy nhiều lý do khác nhau để trốn tránh và sau đó thay sim điện thoại ngắt liên lạc với ông D.

Vào cuộc điều tra, sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, ngày 7/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tam giam đối với Hoàng Đình Đạt về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: congly.vn