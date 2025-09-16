Cô gái bị gã thanh niên quấy rối trong shop quần áo ở Ninh Bình

Your browser does not support the video tag.

Clip thanh niên quấy rối nữ nhân viên bán quần áo ở Ninh Bình Giữa thanh thiên bạch nhật, một nam thanh niên buông lời gạ gẫm nữ nhân viên cửa hàng quần áo ở phường Phủ Lý (Ninh Bình) gây phẫn nộ.

Khoảng 16h ngày 14/9, một nam thanh niên bước vào shop quần áo nằm trên đường Lê Công Thanh, phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình). Người này tiến lại gần nữ nhân viên và liên tục buông lời quấy rối: "Chị có chồng chưa, em thấy chị xinh quá", "Em thích chị" hay "Em không kìm lòng được".

Chỉ có một mình ở cửa hàng, cô gái tỏ rõ sự hoang mang, hoảng sợ và không dám bước ra khỏi quầy thu ngân. Khi gã thanh niên có ý định sáp lại, nữ nhân viên lập tức có tư thế phòng bị, chỉ tay vào camera trên tường nhắc nhở. Người này sau đó nói "Em trêu chị, em đùa thôi" rồi bỏ đi.

Sự việc được chủ quán đăng tải trên Facebook tối cùng ngày và thu về hơn 5,8 triệu lượt xem tính đến chiều 15/9.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quang Sáng, chủ cửa hàng quần áo nơi xảy ra sự việc, cho biết nam thanh niên có hành vi quấy rối nữ nhân viên vốn là khách quen, đã mua hàng nhiều lần trước đó. Vì không lạ mặt, cô gái không lường trước tình huống như trên.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận hành động không chuẩn mực của người này", Sáng nói và cho biết thêm đã làm việc với cơ quan chức năng địa phương vào sáng 15/9. Theo anh, nam thanh nên có giấy giám định tâm thần nên không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Tôi rất bất bình về hành vi này nhưng không thể làm gì. Tôi đăng tải video để chị em bán hàng cẩn thận", chủ cửa hàng cho hay.

Trước đó, ngày 15/8, công an phường Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) cũng xử lý một trường hợp liên quan đến hành vi không chuẩn mực nơi cộng cộng. Đơn vị cảnh báo và yêu cầu gỡ bỏ video "cảnh nóng" trên xe Mercedes C200 màu đỏ lưu thông trên đường Lê Duẩn của 3 thanh niên V.T.T (sinh năm 2001), N.V.K (sinh năm 1997), cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S (sinh năm 1992) trú tại phường Hà Nam ngày 11/8.

