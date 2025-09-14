Nữ diễn viên kể bị tạt axit

Theo Nate, mới đây, Yoon Eun Hye, nữ diễn viên và cựu thành viên Baby V.O.X, gây chú ý khi xuất hiện trong Câu chuyện nối đuôi - chương trình nhìn lại những tội ác từng xảy ra ở Hàn Quốc.

Tại đây, cô tiết lộ từng suýt mù mắt vì bị tạt axit trong thời gian hoạt động ca hát, đồng thời bị ném trúng trứng sống, khiến cô trải qua một giai đoạn khó khăn về tâm lý.

Yoon Eun Hye chia sẻ: “So với nỗi đau của các cư dân, có lẽ tôi không thể bằng, nhưng bản thân tôi cũng từng trải qua sang chấn khi suýt mù mắt vì bị bắn axit trong thời gian làm ca sĩ và bị trúng trứng sống”. Jang Hyun Sung bày tỏ ngạc nhiên và thương cảm: “Thật sao?”

Nói thêm về sang chấn tâm lý mà cô từng trải qua, Yoon Eun Hye nhấn mạnh: “Sang chấn không dễ quên. Nhiều người phải chịu những hành vi bạo lực và cưỡng hiếp nặng nề hơn tôi rất nhiều. Nỗi đau của họ không thể diễn tả bằng lời”.

... Yoon Eun Hye kể về thời điểm khó khăn trong sự nghiệp. Ảnh: Nate.

Tập lần này của chương trình có chủ đề Ngôi nhà đã mất và Jeokjun. Chương trình phát sóng nhiều hình ảnh, clip minh chứng mức độ bạo lực, khiến các khách mời khác như ca sĩ KCM và diễn viên Chae Seo Jin bày tỏ sự kinh hoàng.

Yoon Eun Hye sinh năm 1984 bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật năm 1999 với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc nữ Baby V.O.X, trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Tên tuổi của diễn viên gắn liền với những bộ phim truyền hình ăn khách như Princess Hours (2006) và Coffee Prince (2007), giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ châu Á.

Yoon Eun Hye từng trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp khi vướng nhiều tranh cãi khiến cô bị công chúng gọi là “nữ diễn viên bị ghét nhất Hàn Quốc”. Nguyên nhân chính xuất phát từ các dự án phim không đạt kỳ vọng như My fair lady, Lie to Me, Marry him if you dare, cùng tranh cãi về việc bị cáo buộc sao chép thiết kế trong chương trình Goddess fashion (2015).

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn